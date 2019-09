Cineclube UFGD exibirá neste mês dois filmes sobre suicídio; confira os trailers

“As vantagens de ser invisível” (2012, Stephen Chbosky) e “Orações para Bobby” (2009, Russell Mulcahy) serão exibidos pelo Cineclube UFGD nos dias 14 e 21 de setembro, dentro da temática do Setembro Amarelo. As sessões são abertas ao público e acontecem às 17h, no cineauditório da Unidade 1 (Rua João Rosa Góes, 1761, Vila Progresso).

A programação recebeu o nome de “CineAmarelo” e é uma parceria com o Grupo de Estudos Psicanalíticos de Dourados (GEPD), que irá mediar o debate após a sessão de 21 de setembro, com base nos trabalhos que já produziram sobre o filme “Orações para Bobby”.

“As vantagens de ser invisível” aborda temas como suicídio, depressão e abuso infantil. O filme é a adaptação do livro “The Perks of Being a Wallflower”, de Stephen Chbosky, e conta a história de Charlie (Logan Lerman), um garoto de 15 anos que se recupera de uma depressão, e tenta seguir sua vida depois do suicídio de seu único amigo. Na escola ele conhece Patrick (Ezra Miller) e Sam (Emma Watson), que vão ajudá-lo na sua recuperação, no seu crescimento e sua socialização com o mundo exterior. Dessa forma, o enredo trata sobre o amadurecimento no ambiente escolar, por vezes um lugar opressor onde afloram os problemas e crises próprios da juventude.

Já “Orações para Bobby” é um drama baseado no livro “Prayers for Bobby: A Mother’s Coming to Terms with the Suicide of Her Gay Son”, de Leroy F. Aarons, que relata a história real de Bobby Griffith, um jovem gay que, por causa do fanatismo religioso e da homofobia de sua mãe, teve sua depressão e auto-aversão intensificadas, culminando no suicídio aos 20 anos de idade. O filme é protagonizado por Ryan Kelley, que interpreta Bobby, e Sigourney Weaver, que interpreta sua mãe, Mary Griffith.

Confira o trailer de “As vantagens de ser invisível”, que será exibido neste sábado (14):

Confira o trailer de “Orações para Bobby”, que será exibido no sábado (21):