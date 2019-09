Do MS em Foco

Um ciclista identificado como Mário Silva Oliveira, 75 anos, morreu atropelado na madrugada deste domingo quando trafegava pela BR 163 em frente ao Parque de Exposições João Humberto de Carvalho na saída de Dourados para Campo Grande. De acordo com as informações, Mário foi atropelado por traz por um veículo que passou por cima dele e o arrastou por cerca de 60 metros. Depois do atropelamento, o condutor fugiu sem prestar socorro.