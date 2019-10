CBF divulga bola especial em apoio ao Outubro Rosa

Partidas do Brasileirão vão ajudar a divulgar mensagens sobre a prevenção do câncer de mama

Rogério Vidmantas

A campanha Outubro Rosa, que chama a atenção para a prevenção ao câncer de mama, ganha o apoio do futebol. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira (4) que todos os jogos da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro utilizarão edições especiais da bola Nike Merlin, com as cores e a logomarca da campanha. As partidas que vão ajudar a divulgar as mensagens sobre a prevenção do câncer de mama estão agendadas para os dias 19 (sábado), 20 (domingo) e 21 (segunda-feira) deste mês.

Composta por uma bexiga de látex, em substituição à tradicional borracha, a Merlin fica envolvida em materiais próprios para promover uma pressão de ar mais consistente e manter sua forma. As ranhuras com gravuras e tintas 3D projetadas para secar em níveis e locais que variam em milímetros elevam-se à medida que secam durante o processo de impressão, melhorando ainda mais a aerodinâmica e o toque da bola.

Outubro Rosa

Na década de 1990, o movimento conhecido como Outubro Rosa nasceu para estimular a participação da população no controle do câncer de mama. A data é celebrada, anualmente, com o objetivo de compartilhar informações, promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) participa do Outubro Rosa desde 2010, com eventos técnicos, debates e apresentações sobre o tema, além de produzir materiais e recursos educativos para disseminar informações sobre prevenção e detecção precoce da doença.