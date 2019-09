Cassems tem melhor desempenho de sua história em índice da ANS

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), órgão que regulamenta os planos privados de saúde, disponibilizou, na última semana, o Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) de 2018. Na tabela, a média geral dos planos de autogestão no país foi de 0,6009, enquanto a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), alcançou a pontuação histórica de 0,7847, superando outros 121 planos do mesmo segmento. A máxima que pode ser atingida nesta relação é de 1,0.

Os quesitos analisados pela ANS, nos quais a Cassems se destacou, foram a qualidade em atenção à saúde, com uma avaliação do conjunto de ações em saúde para o atendimento das necessidades dos beneficiários. A Caixa dos Servidores se evidencia nesse ponto pela efetividade na taxa de consultas de pré-natal, cuidado integral com o idoso, cuidado com o diabético e programas de prevenção.

A garantia de acesso dos beneficiários também foi um critério, com condições relacionadas à qualidade da rede própria e credenciada. A evidência da Cassems se deu pela taxa de atendimento aos pacientes renais crônicos, acesso à urgência e emergência, além da qualidade dos hospitais, laboratórios e profissionais de saúde.

A sustentabilidade do mercado foi avaliada, em um monitoramento do equilíbrio econômico-financeiro, passando pela satisfação do beneficiário e compromissos com prestadores. Neste dado, a Cassems se destacou pela solidez do plano de saúde, a atenção para as demandas dos beneficiários e os preços justos.

Ainda, foi considerada a dimensão de gestão de processos e regulação, que aferiu o cumprimento das obrigações técnicas e cadastrais das operadoras junto à ANS. Para esta classificação, o plano de saúde foi visto positivamente pela qualidade dos dados de cadastro do cliente, baixa utilização do Sistema Único de Saúde (SUS) pelos beneficiários e qualidade dos dados de diagnóstico.

Dentre os benefícios do destaque no programa IDSS, está o maior poder de comparação em desempenho das operadoras, o foco em indicadores que avaliam qualidade, a pesquisa de satisfação dos beneficiários, a ampliação dos subsídios às políticas obrigatórias e aproximação com os clientes dos planos avaliados.

O presidente da Cassems, Ricardo Ayache, acredita que o bom resultado conquistado pela Caixa dos Servidores é fruto da boa administração de toda diretoria e de seus colaboradores. “A gestão da Cassems, por intermédio dos seus diretores, conselheiros e colaboradores, está sempre atenta a novos investimentos e tecnologias para manter a estrutura do plano de saúde cada vez mais inovadora. Uma gestão compartilhada, coletiva, como a nossa, faz a Cassems ser referência e, agora, liderando em todo o cenário nacional conforme avaliação da própria agência reguladora dos planos de saúde”.

Para consultar a colocação da Cassems, acesse o link: http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/informacoes-e-avaliacoes-de-operadoras/qualificacao-ans