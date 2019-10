Cassems lança campanha para prevenção do câncer de mama

Todo ano, quando outubro chega, junto vem o alerta sobre o combate aos fatores de risco do câncer de mama, a importância da prevenção e do seu diagnóstico precoce. A Cassems, mais uma vez, abraça a campanha “Outubro Rosa” e intensifica, durante todo o mês de outubro, as ações de prevenção ao câncer. Neste ano, a programação inclui aulas de Yoga e de culinária, oficina de Make Up Terapia e o Ônibus da Saúde, com exames de prevenção.

Como em outros anos, a Cassems listou as beneficiárias, entre 50 e 69 anos, que não fizeram seus exames de mamografia nos últimos três anos e as enviou uma carta, via e-mail, a Cartinha Rosa, convidando-as para colocar esses exames em dia.

Vários estudos demonstram que, se diagnosticado em fase inicial, o câncer pode ser curado e a qualidade de vida da mulher se diferencia em relação às que foram diagnosticadas em estágio avançado. O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres, no mundo e no Brasil, depois do de pele não melanoma, respondendo por cerca de 28% dos casos novos a cada ano. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), a estimativa para 2019 é de 59.700 novos casos.

O câncer de mama é relativamente raro antes dos 35 anos, porém, acima dessa idade, a sua incidência cresce progressivamente, principalmente depois dos 50 anos. Para a diretora de Assistência à Saúde e médica ginecologista, Maria Auxiliadora Budib, as ações do “Outubro Rosa” são necessárias para chamar a atenção das mulheres sobre a importância da prevenção.

“É importante saber que, se diagnosticado precocemente, as chances de cura chegam a 95%. E nós que tratamos das servidoras públicas do Estado vemos nas estatísticas que a doença só vem aumentando, sobretudo, em mulheres jovens”. Ainda, segundo a médica, é de extrema importância que os exames de mamografia, preventivo e exames clínicos estejam sempre em dia.

O presidente da Cassems, Ricardo Ayache, explica que as ações do “Outubro Rosa” visam a prevenção das beneficiárias do plano de saúde. “Essas ações pontuais ajudam as equipes a trabalharem melhor o tema da prevenção e da conscientização, que é o foco central do ‘Outubro Rosa’. Essas ações são pensadas de forma a valorizar os gestos de solidariedade e o cuidado humanizado com as nossas pacientes”.

Outubro Rosa

O movimento, que iniciou no século XX, é comemorado em todo o mundo como uma bandeira de combate ao câncer de mama. Em 1997, a ação efetivamente começou a fomentar a prevenção pelo diagnóstico precoce da doença. No Brasil, o primeiro grande ato do movimento aconteceu em 2002, em São Paulo, quando um grupo de mulheres sensíveis a causa iluminou o obelisco do Ibirapuera com uma luz rosa, em alusão a cor do movimento. Em outubro de 2008, o maior símbolo do Brasil, o Cristo Redentor, foi iluminado de rosa, mostrando, dessa forma, a força do movimento.

Com o tempo, o movimento foi ganhando repercussão na mídia e, atualmente, acontece em todas as capitais brasileiras e em várias cidades do interior. A alusão à cor rosa buscar alertar as mulheres para a causa do câncer de mama e incentivá-las a realizarem os exames preventivos, como a mamografia.

Programação

02 de outubro – Ônibus da Saúde na Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) com exames de prevenção ao câncer de mama.

04 de outubro – Mamografia e orientações de prevenção em saúde para beneficiárias acima dos 40 anos, no Centro de Prevenção Cassems de Dourados.

05 de outubro – Lançamento da campanha “Outubro Rosa”, às 15h30, com prática de Yoga e roda de conversa sobre vivências do câncer de mama com equipe multidisciplinar da Cassems. O encontro acontece no Shanti Yoga Studio.

10 de outubro – Cozinha Experimental com o tema “Plantas Alimentícias não Convencionais (PANC)”, às 18h30, no Centro de Prevenção da Cassems de Campo Grande.

15 de outubro – Ônibus da Saúde na Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (SEDHAST) com exames de prevenção ao câncer de mama.

16 de outubro – Dia D com orientações em prevenção e aferição de pressão sanguínea. Mamografia e orientações de prevenção em saúde para beneficiárias acima dos 40 anos, no Centro de Prevenção Cassems de Dourados.

18 de outubro – Oficina de Make Up Terapia com aula de maquiagem para mulheres em tratamento contra o câncer, às 14h.

18 de outubro – Mamografia e orientações de prevenção em saúde para beneficiárias acima dos 40 anos, no Centro de Prevenção Cassems de Dourados.

19 de outubro – Cozinha Experimental para pacientes oncológicas, às 18h30, no Centro de Prevenção da Cassems de Dourados.

19 de outubro – Ônibus da Saúde na Unidade Regional de Águas Claras com exames de prevenção ao câncer de mama.

23 de outubro – Ônibus da Saúde na Assembleia Legislativa com exames de prevenção ao câncer de mama.

25 de outubro – Mamografia e orientações de prevenção em saúde para beneficiárias acima dos 40 anos, no Centro de Prevenção Cassems de Dourados.