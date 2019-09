Casamento comunitário celebrará a união de mais de 130 casais neste sábado

Até as primeiras horas desta sexta-feira (27), mais de 130 casais haviam procurado o vereador Lindomar de Freitas para se inscreverem para o casamento comunitário que acontecerá neste sábado (28), no Salão de Eventos da Assistência Social, em Itaporã. O início está marcado para as 08h e a previsão é que prossiga até as 19h.

O casamento comunitário é uma ação extrajudicial promovida pelo Tribunal de Justiça do Estado e tem como objetivo oficializar casamentos, divórcios, união estável e reconhecimento de paternidade.

Com iniciativa do vereador Lindomar de Freitas e com apoio da prefeitura municipal, o casamento comunitário chega pela segunda vez em Itaporã para resolver a situação dos casais que vivem sem a formalização civil.

Hoje pela manhã, o vereador Lindomar de Freitas disse que esta edição está tendo ótima procura por casais e com destaques pra dois casamentos: sendo um de um senhor de 93 anos que esta convivendo com sua esposa há 53 anos e agora vai oficializar a união; e também de um casal de 16 anos de idade que irá se casar com a autorização dos pais.

O senhor Luiz Aparecido é uma das pessoas que vive a expectativa do casamento, e esteve hoje pela manhã ultimando os preparativos para o tão esperado momento.

Também por lá, estiveram o casal Hélio Dos Santos e Kátia Aline de Souza que irão oficializar a união.

(Com informações da Assecom/Itaporã)