Cantor sertanejo morre em acidente na BR-163, em Mundo Novo

Bruno Henrique Fávaro, 29 anos, conhecido como Jota Bruno, voltava do Paraguai quando perdeu controle e bateu em uma árvore

Por Silvia Frias (Campo Grande News)

O cantor sertanejo Bruno Henrique Ribeiro Fávaro, 29 anos, conhecido como Jota Bruno, morreu na madrugada deste sábado (14), em acidente ocorrido na BR-163, em Mundo Novo.

No registro da ocorrência, na Polícia Civil, consta que o acidente aconteceu por volta da 1h30, próximo do quilômetro 13.

O rapaz conduzia um Astra e voltava sozinho de Salto del Guairá, no Paraguai, quando, por motivo ainda não identificado, perdeu o controle do veículo e bateu em uma árvore. Ele morreu antes da chegada do socorro.

O cantor já fez parte da dupla Jota e Rodrigo; até 2016, cantava em parceria com Murilo e, atualmente, estava em carreira solo. Nas redes sociais, fãs lamentaram a morte do artista.

O corpo do cantor está sendo velado na funerária Mundo Novo e será sepultado amanhã, no cemitério municipal.