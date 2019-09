Câmara realiza hoje sessão solene para homenagear Dia do Administrador

A Câmara de Dourados realizará nesta quinta-feira (5), às 19h, no Plenário “Weimar Gonçalves Torres”, Sessão Solene em homenagem ao Dia do Administrador. A proposição, do vereador Alan Guedes (DEM), conta com o apoio do CRA (Conselho Regional de Administração), por intermédio do presidente, o administrador Rogério Elói Gomes Bezerra.

O Dia do Administrador é comemorado em 9 de setembro no Brasil, como uma data dedicada a homenagear o profissional responsável por gerenciar uma organização, e que pode atuar em diferentes áreas. O profissional de Administração pode trabalhar em empresas familiares, na área da administração hospitalar, gestão de pessoas, marketing, tecnologia da informação, consultoria, administração financeira, comércio internacional, professor de graduação, gestão estratégica, e etc.

Durante a sessão, além de homenagens a profissionais indicados para receber comendas e moções, a Câmara vai entregar o diploma de Honra ao Mérito à Seccional de Dourados do CRA, primeira e única do interior do Estado, criada em dezembro de 2006 com o objetivo de descentralizar os atendimentos e oferecer a agilidade na tramitação dos processos envolvendo a categoria, como definiu à época o delegado regional do Conselho, professor Narciso Bastos Gomes, então coordenador da Empresa Junior da Unigran.

De acordo com o roteiro do cerimonial definido para a Sessão Solene, serão conferidas ainda as seguintes homenagens: Comenda ‘Administrador Emérito 2019’ à empresária Helena Masako Tsumori Uemura; Moção ‘Legislativa 2019’ aos administradores Fernando Rodrigues da Silva, Fábio Antonio da Silva, Franz Maciel Mendes, Mauro Aparecido Ribeiro e Marcelo Sussumu Takahashi Fuziy; e ainda a Moção ‘Acadêmicos Eméritos 2019’ aos futuros profissionais da área, Daniel Rojas Lopes, Danielly Gomes Marques e Franciele Rosa de Souza.