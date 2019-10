Câmara homenageia 18 advogados em sessão solene

Homenagem foi proposta pelo vereador Junior Rodrigues; 18 advogados receberam moções de congratulações

Na sessão solene “Advogado em Destaque”, realizada na noite de terça-feira, na Câmara de Dourados, foram homenageados com moções de congratulações 18 advogados indicados pelos vereadores e pela 4ª Subseção da OAB/Dourados-Itaporã. A iniciativa foi do vereador Junior Rodrigues (PL), em coautoria com os vereadores Bebeto (PL), Braz Melo (PSC) e Jânio Miguel (PL).

Por indicação do vereador Junior Rodrigues, foram homenageados os advogados Wander Medeiros, Paulo César Nunes da Silva, Alexandre Mantovani, Fernando José Barauna Recalde e Rafael Medeiros Arena da Costa. Indicados pelo vereador Bebeto, os advogados Cleberson Lopes dos Santos e Paulo Marcos Ferriol Fossati.

Homenageados pelo vereador Braz Melo, os advogados Alziro Arnal Moreno, Fábio Alexandro Perez. Por indicação do vereador Janio Miguel foi indicado o advogado Gederson Miguel Colman Nogueira. Já por indicação da OAB de Dourados, receberam homenagens os vereadores, Ady de Oliveira Moraes, Raissa Moreira Rodrigues Uehara, Carlos Agostinho Maia Paiva, Lilian Raquel de Souza e Silva, Mariana Dourados Narciso, Sebastião Calado da Silva, Sonia Mascarenhas Veiga de Barros e Thalita Rafaela Gonçalves Peixoto.

O vereador Junior Rodrigues, propositor da solenidade, destacou a importância da advocacia na sociedade e para o município de Dourados e ressaltou a data alusiva ao Dia do Advogado, lembrada em 11 de agosto. “Esta Sessão Solene tem por objetivo homenagear os advogados e advogadas que se destacaram durante o respectivo exercício profissional, contribuindo para enaltecer a advocacia daqueles que fomentaram o desenvolvimento de trabalhos junto ao Município de Dourados, além de incentivar tanto o respeito e defesa da advocacia local quanto estimular projetos, ações ou empreendimentos que contribuam para o desenvolvimento da cidadania e do trabalho”, frisou o vereador.