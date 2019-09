Câmara de Dourados homenageia o CTG Querência do Sul

A Câmara de Dourados realizou nesta terça-feira (17) sessão solene de entrega de Diploma de Jubileu de Seda ao CTG (Centro de Tradições Gaúchas) Querência do Sul, de Dourados. De proposição do presidente da Casa de Leis, vereador Alan Guedes (DEM) e dos vereadores infra-assinados, a homenagem se deu pelos 41 anos da fundação do centro no município.

Foram homenageados: Antônio Aliatti; Asta Johan Braun; Avelino Jose Baldasso; Cirilo João Ody (in memoriam); Cláudio Roberto Xavier Engler (in memoriam) e Mosa Xavier (esposa); Edemar José Rossato; Edio Neuls; Erminio Guedes dos Santos; Maria Izabel Lorenzoni; Neri Pederiva (in memoriam); Paulo Eberhard (in memoriam); Romeu Aldino Seibt; Sidônia Kommers; Sonia Maria Frantz; Zone Uhde; e Clube dos Subtenentes e Sargentos de Dourados.

Este slideshow necessita de JavaScript.