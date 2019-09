Caio Castro e Grazi Massafera curtem Rock in Rio em clima de romance

Por RD1

Pelo visto Caio Castro e Grazi Massafera cansaram de esconder o romance que estão vivendo. Juntinhos, os dois foram ao Rock in Rio neste sábado (28) e se uniram com a multidão para assistir ao show da banda Charlie Brown Jr., no Rock District.

Usando boné, a atriz, que está no ar “Bom Sucesso”, e o ator que interpreta Rock em “A Dona do Pedaço” assistiram agarradinhos ao show. Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver eles ainda conversando no ouvido e o galã beijando o pescoço da famosa.

Os burburinhos de que Caio Castro e Grazi estariam se conhecendo melhor começaram no aniversário de Luciano Huck, no início de setembro.

Na época da repercussão, as equipes dos artistas foram procuradas. A assessoria de Massafera afirmou que não comentava a vida pessoal da atriz, enquanto o empresário do famoso negou a relação.