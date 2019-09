Buchecha anuncia filme sobre história musical com Claudinho

”Nosso Sonho C&B For Ever’, tá vindo o filme”, celebrou o funkeiro. Em resposta a um seguidor, Buchecha afirmou que filme será lançado em 2021.

Por G1

A dupla Claudinho e Buchecha terá sua história contada em filme. Ao menos foi o que revelou Buchecha em uma postagem em sua conta oficial no Twitter.

Ei psiu,respeitem os pretinhos de São Gonçalo 🎤🎤🔊🎵 “Porque o respeito e amor ao próximo é o que nos formou,e será sempre assim”

Formou tá formado 👨‍🎓 👨‍🎓

😊 NOSSO SONHO

C&B FOR EVER – tá vindo o filme 🍿 🎥 🎞 #claudinhoebuchecha #buchecha *Eles já lotaram estádios*🏟 pic.twitter.com/0jUrgXjHAN — BUCHECHA (@BuchechaOficial) September 4, 2019

Em resposta a um de seus seguidores, Buchecha afirmou que “Nosso sonho” será lançado em 2021.

Claudinho e Buchecha se destacaram na música no final da década de 1990 cantando funks, em sua maioria, com letras que falavam de amor. Entre os grandes sucessos estão “Só love”, “Nosso Sonho”, “Quero Te Encontrar” e “Fico Assim Sem Você”. Claudinho morreu em 2002, aos 26 anos, em um acidente de carro.

Buchecha seguiu carreira solo e toca no Rock in Rio no dia 5 de outubro no Palco Sunset. O artista se apresenta ao lado da Funk Orquestra com Ludmilla e Fernanda Abreu.