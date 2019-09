Bruno Gagliasso mostra beijo entre homens e leva fãs ao delírio

Por Paulo Carvalho (RD1)

Bruno Gagliasso levou os seus seguidores do Instagram à loucura na noite do último domingo (8), com a foto de um beijo gay entre dois homens vestidos como os super-heróis da DC, Batman e Robin.

“Um boa noite cheio de amor… Qualquer maneira de amar vale a pena!”, escreveu o ator da Globo na legenda da publicação. A foto foi um protesto contra a censura do prefeito do Rio, Marcelo Crivella (PRB), na Bienal do Livro.

Nos comentários, os fãs apoiaram a atitude do famoso. “Eu amo um homem”, escreveu um. “Você é foda”, disse outro. “Nunca vou entender quem se ofende com uma foto dessas”, lamentou uma terceira.

Outra fã observou a onda de comentários contra a postagem do ator. A maioria incentivou um boicote contra Bruno Gagliasso. “Me dá uma agonia só de ver a quantidade de comentários de gente preconceituosa numa publicação que só contém um beijo, um simples beijo, que não interfere na vida de ninguém”, explicou.

Na última sexta-feira (6), Marcelo Crivella enviou cerca de 15 agentes da prefeitura rumo as instalações da Bienal do Livro, para censurar uma HQ com temática LGBT. Uma onda de manifestações de famosos e anônimos contra a atitude do político invadiu a internet.