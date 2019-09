Brasileira capa da “Playboy” portuguesa manda recado a Jair Bolsonaro

Mariah Fernandes criticou presidente em entrevista à edição portuguesa da “Playboy”

Por Catraca Livre

Capa da edição portuguesa de setembro da revista “Playboy”, a cosmetologista paulista Mariah Fernandes revelou que jamais aceitaria o convite para o mesmo trabalho no Brasil.

Em entrevista à publicação, ela explicou a decisão. “O Brasil é um país machista e somos liderados por um cara machista e homofóbico”, em referência ao presidente Jair Bolsonaro.

Diante da repercussão da entrevista, Mariah aproveitou o espaço para fazer uma dedicatória ao atual mandatário em uma das publicações.

A mensagem, em tom de protesto, foi divulgada em sua conta no Instagram. “Muitos me questionaram se eu posaria nua no Brasil, sempre achei o Brasil país machista e hoje somos governados por um. Aqui meu protesto em forma de dedicatória ao maior deles”.

O ensaio, fotografado por Patrick Brito, foi inspirado no ensaio icônico da modelo Kate Moss para aniversário de 60 anos da marca Playboy no mundo. Veja algumas fotos:

Este slideshow necessita de JavaScript.