Brasil vai mal com mudanças e perde para o Peru nos EUA

Derrota por 1 a 0 foi a terceira do técnico Tite no comando da Seleção Brasileira

Rogério Vidmantas

A Seleção Brasileira encerrou giro nos Estados Unidos nesta Data Fifa de setembro com derrota. Na virada desta terça para quarta-feira, o Brasil foi derrota pelo Peru por 1 a 0, na partida que reeditou a final da Copa América. O zagueiro Abram, de cabeça, marcou o gol já na reta final do jogo. O técnico Tite optou por uma equipe com quatro mudanças em relação ao empate com a Colômbia e o rendimento foi baixo. Essa foi a terceira derrota do treinador em 46 jogos no comando da Seleção.

O jogo

No primeiro tempo no Los Angeles Memorial Coliseum, os finalistas da Copa América fizeram um jogo equilibrado. No início, os times entraram cautelosos e a primeira chegada saiu aos 13 minutos, quando Yotún cobrou falta da esquerda e a defesa da brasileira afastou o perigo. Na sequência, Philippe Coutinho cobrou escanteio da esquerda, e a zaga peruana fez o corte, tirando Casemiro do lance. Depois, aos 19, Richarlison deu ótimo passe para Firmino, que recebeu pela direita e passou para David Neres. O camisa 7 se livrou da marcação de Gallese, mas acabou desarmado por Advíncula na hora da finalização.

Os adversários responderam no chute de Flores, que bateu de canhota e viu Ederson jogar para escanteio. A outra boa chance da primeira etapa foi da Canarinho. Aos 24, Richarlison tabelou com Firmino pelo meio, recebeu de volta e finalizou de primeira, mas a bola saiu à direita do goleiro peruano.

Na volta do intervalo, o Brasil seguiu em busca do gol e quase abriu o placar aos oito minutos, quando Marquinhos lançou a bola do campo de defesa, Firmino ajeitou e fez o pivô para Coutinho, que encheu o pé para bater de primeira e obrigar Gallese a fazer boa defesa. O camisa 1 peruano seguiu trabalhando na partida. Aos 16, Coutinho ficou com a bola após cobrança de escanteio curto e, mais uma vez, o goleiro adversário segurou.

No lance seguinte, foi a vez do chute de David Neres ser parado em Gallese. Em outra boa chance da Canarinho, Neymar tabelou com Vinicius Junior, deu um chapéu em Santamaría, mas acabou sendo desarmado. Aos 39, o Peru marcou o único gol da partida com Abram, que subiu bem após cobrança de falta de Yotún na área. Ederson saiu mal do gol e o zagueiro desviou para fazer 1 a 0. A Seleção não teve mais tempo de conseguir alterar o placar em Los Angeles.