Bragantino vence em SC e dispara na liderança da Série B

Vice-líder Atlético-GO fica seis pontos atrás do Braga com empate e o Sport venceu fora, se firmando no G4

Rogério Vidmantas

Mais uma rodada positiva para o líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira (24), oito jogos movimentaram a 24ª rodada e o Bragantino-SP aproveitou bem o fato de enfrentar o lanterna e em crise Figueirense-SC para vencer por 3 a 0 e disparar na liderança. Para ajudar, o segundo colocado Atlético-GO ficou no empate sem gols com o Vitória-BA. Destaque ainda para vitória fora de casa do Sport-PE sobre o decadente Londrina-PR, e bons resultados também de Guarani-SP e América-MG, que passaram boa parte da competição na zona de rebaixamento e agora estão em franca evolução.

A rodada segue nesta quarta-feira (25), às 18h15 (MS), no Estádio Dorival Britto com Paraná Clube-PR e Ponte Preta-SP. O jogo entre Cuiabá-MT e Coritiba-PR foi adiado por falta de condições no gramado da Arena Pantanal e ainda não tem nova data para acontecer.

Florianópolis

No duelo entre o líder e o lanterna no Estádio Orlando Scarpelli, o Bragantino foi melhor. Jogando melhor desde os primeiros minutos, o Massa Bruta abriu o placar aos 31 minutos do primeiro tempo. Após jogada pela esquerda, Rafael Carioca levantou para Matheus Peixoto testar e fazer 1 a 0. Já nos últimos lances da etapa inicial, o Bragantino aumentou a diferença. Em mais um cruzamento de Rafael Carioca, Claudinho apareceu para, de calcanhar, fazer o segundo dos visitantes. A volta dos vestiários continuou com superioridade do Braga. Aos 11 minutos, Léo Ortiz aproveitou mais uma bola levantada e fechou o placar em 3 a 0.

Com o resultado, o Bragantino chegou aos 48 pontos, colocando seis de vantagem para o vice-líder Atlético-GO e 12 sobre o Botafogo-SP, quinto colocado, pavimentando o caminho para a Série A. Já o Figueirense permaneceu com 23 e segue amargando a lanterna da competição.

Salvador

Na Fonte Nova, Vitória e Atlético fizeram uma partida sem gols. Na etapa inicial o time baiano foi melhor, mas parou nas boas defesas do goleiro Maurício Kozlinski. No segundo tempo, o Dragão cresceu e foi a vez do goleiro Martín Rodríguez manter o 0 a 0. Com o empate, o Vitória chega aos 25 pontos ganhos e ocupa a 16ª colocação na Série B. Já o Atlético foi aos 46, na vice-liderança, mas com seis pontos de desvantagem para o líder Bragantino.

Londrina

Jogando no Estádio do Café, o Londrina recebeu o Sport, mas viu os visitantes saírem na frente no marcador. Logo aos 11 minutos, Leandrinho descolou ótimo passe para Hernane. O camisa 9 ganhou na velocidade da defesa e bateu para inaugurar o marcador. Já perto do fim do primeiro tempo, aos 45, Juninho levantou bola na área, e Germano, de cabeça, marcou para os mandantes, deixando tudo igual. Na etapa derradeira, o jogo ficou lá e cá, mas foi o Leão quem marcou. Guilherme cobrou pênalti sofrido por Hernane e fechou a vitória do Sport por 2 a 1. Com o resultado, o Leão chega aos 41 pontos, ocupando a terceira colocação. Já o Londrina, que permaneceu com 28, está na 13ª posição.

Outros jogos

No Brinco de Ouro, o Guarani seguiu sua recuperação ao vencer o Criciúma-SC por 1 a 0, se afastando mais da zona de rebaixamento. Botafogo-SP e Operário-PR perderam a chance de entrar no G4 ao empatar no Estádio Santa Cruz em 1 a 1. Em Belo Horizonte, o América-MG fez 2 a 0 no Brasil-RS na sua 12ª partida invicta na competição. Completando, o Oeste-SP venceu o São Bento-SP por 2 a 1 e Vila Nova-GO empatou em 2 a 2 com o CRB-AL.