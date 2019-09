Bragantino enfrenta Figueirense em SC para disparar na liderança

Sport, CRB, Botafogo e Operário brigam pelo G4 da Série B do Campeonato Brasileiro

Rogério Vidmantas

A Série B do Campeonato Brasileiro tem rodada cheia neste meio de semana com briga por lugar no G4 e de vários clubes brigando contra a zona de rebaixamento. Estão marcados oito jogos para essa terça-feira (24), um para a quarta (25) e o jogo entre Cuiabá-MT e Coritiba-MT foi adiado por falta de condições no gramado da Arena Pantanal, ainda sem nova data.

Três partidas abrem a rodada às 18h15 (MS), uma delas com disputa direta pela zona de acesso. Com 35 pontos e na beira do G4, Botafogo-SP e Operário-PR se enfrentam no Estádio Santa Cruz. Em terceiro lugar, o Sport-PE vai ao Estádio do Café enfrentar o Londrina-PR, em queda livre na competição. No Brinco de Ouro, o Guarani-SP, embalado por quatro vitórias nos últimos cinco jogos, recebe o Criciúma-SC.

Outros três jogos estão marcados para 19h30 (MS). Brigando contra degola, o Oeste-SP, com 26 pontos, recebe o São Bento-SP, com 23, na Arena Barueri. Depois de recuperação, o América-MG quer agora chegar perto do G4 e recebe o Brasil-RS no Independência. No Serra Dourada, o Vila Nova-GO enfrenta o CRB-AL.

Às 20h30 (MS), dois jogos encerram a noite. No Orlando Scarpelli, o Figueirense-SC, em eterna crise e afundado na zona de rebaixamento, recebe o líder Bragantino-SP. Na Fonte Nova, o Vitória-BA, na beira do Z4 com 24 pontos, joga contra o vice-líder Atlético-GO.