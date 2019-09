Bragantino busca empate com Atlético-GO e mantém vantagem na liderança

Placar de 1 a 1 em Goiânia deixa o líder da Série B com 42 pontos, quatro a mais que o Dragão

Rogério Vidmantas

Duelo entre líder e vice marcou a sequência da 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Atlético-GO e Bragantino-SP se enfrentaram nesta sexta-feira (13) em Goiânia e a diferença de quatro pontos entre paulistas e goianos por pouco não caiu para apenas um. O Dragão levou vantagem de 1 a 0, gol de Reginaldo no primeiro tempo, até o último minuto, quando Roberson decretou o placar em 1 a 1.

Com o resultado, o Bragantino manteve a diferença de quatro pontos na liderança. A equipe de Bragança Paulista foi a 42 pontos, na primeira colocação, enquanto o Atlético chegou aos 38, em segundo. Sport-PE com 35 pontos e Coritiba-PR, com 34, completam o G4 e ainda jogam na rodada.

O jogo

O confronto no Estádio Antônio Accioly começou movimentado e quem teve a primeira grande oportunidade foram os visitantes. Logo aos seis minutos, Matheus Peixoto recebeu lançamento e saiu de cara para o gol. Na finalização, porém Kozlinski fez grande defesa e mandou para escanteio. Aos 18, foi a vez de Pio tentar marcar de longe. O volante mandou uma bomba de fora da área, mas a bola desviou e foi para fora. No minuto seguinte, também soltou o pé e viu a bola raspar o travessão da meta defendida pelo Atlético-GO.

A resposta do Dragão, no entanto, não demorou. Aos 20, Mike fez boa jogada pelo meio e abriu o jogo para Reginaldo, na direita. O lateral invadiu a área e mandou um foguete rasteiro, sem chances para Júlio César. Bonito gol e Atlético-GO em vantagem. Os mandantes ainda tiveram boa chance aos 36, quando a bola foi levantada na área, em cobrança de escanteio, e Pedro Raul testou na trave do Bragantino. Apesar disso, o placar se manteve até o fim da etapa inicial.

O segundo tempo voltou com menos intensidade e velocidade por ambas as partes. O Bragantino tentava partir com tudo para cima do Atlético, mas esbarrava no bom sistema defensivo do Dragão. O Rubro-Negro, por sua vez, apostou nos contra-ataques, mas não conseguiu acertar a pontaria para ampliar. Quando a partida já se encaminhava para uma vitória dos mandantes, o Bragantino conseguiu arrancar um empate no último lance. Aos 49, o Massa Bruta puxou um ataque pela direita e a bola foi cruzada para dentro da área. Roberson apareceu para desviar e empatar o duelo de líderes da Série B e fechar o placar em 1 a 1.

Outros jogos

Em Ribeirão Preto, o Botafogo-SP voltou a vencer após quatro rodadas seguidas sem conquistar os três pontos. Contra o São Bento-SP, no Estádio Santa Cruz, fez 1 a 0, gol de Didi e pôs fim à má fase. Com a vitória, foi aos 32 pontos e subiu para a sexta colocação na Série B. O São Bento, por sua vez, permaneceu com 20 e segue amargando a 19ª colocação, na zona de rebaixamento para a terceira divisão.

No segundo jogo da noite, o Oeste-SP recebeu o Operário-PR, em Barueri, e venceu pelo placar de 3 a 0, gols de Caetano e dois de Thiaguinho. O Rubro-Negro chegou aos 26 pontos e subiu para a 13ª colocação. Já o Fantasma, com 32, está na sétima posição da Série B.