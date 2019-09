Botafogo entra no G4 com vitória sobre Vila Nova em Goiância

Em Sorocaba, São Bento passa pelo Vitória e deixa a lanterna da Segundona

Rogério Vidmantas

Vitórias paulistas na sequência da 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Botafogo-SP e São Bento-SP bateram Vila Nova-GO e Vitória-BA, respectivamente, os dois jogos por 2 a 0 e sobem na classificação, cada clube com seu objetivo. O time de Ribeirão Preto entra provisoriamente no G4 e o de Sorocaba deixa a lanterna, embora ainda esteja na zona de rebaixamento.

Sorocaba

Com as duas equipes precisando do resultado para tentar fugir do rebaixamento, São Bento e Vitória se enfrentaram no Estádio Walter Ribeiro e a equipe do interior paulista, que começou a rodada na última posição, conseguiu os três pontos. Logo aos seis minutos, os donos da casa marcaram e pularam na frente no placar. Minho lançou a bola na área e encontrou Rodolfo livre. O camisa 10 só teve o trabalho de desviar a bola e fazer 1 a 0. O segundo gol veio aos 27 do segundo tempo. Em cobrança curta de escanteio, Marco Martins recebeu e levantou a bola na área. Gerson subiu mais alto do que todo mundo e, de cabeça, fechou o placar em 2 a 0.

O São Bento chegou aos 23 pontos conquistados e subiu, momentaneamente, para a 17ª colocação, ainda na zona de rebaixamento. O Vitória permaneceu com 24 pontos e na 15ª posição.

Goiânia

Apesar de jogar no Serra Dourada, com o apoio da torcida, o Vila Nova não conseguiu impor seu ritmo contra o Botafogo. Aos 20, Murilo Henrique arriscou de longe e contou com desvio na zaga para fazer 1 a 0. Precisando do placar para se afastar do Z4, o Vila foi para cima. Aos 36, o Tigre encaixou um bom contra-ataque, com a bola sobrando na entrada da área para Gastón Figueira. O lateral finalizou, mas Darley fez a defesa.

Cinco minutos mais tarde, no entanto, veio mais um banho de água fria nos donos da casa. Marlon Freitas chutou da entrada da área, Rafael Santos fez a defesa, mas a bola sobrou nos pés de Murilo Henrique. O atacante não perdoou e, de primeira, fez seu segundo gol no jogo, aumentando a vantagem para o Pantera.e fechando o placar em 2 a 0.

Com a vitória, o Botafogo chegou aos 35 pontos e passou a ocupar a quarta colocação na tabela, provisoriamente. Já o Vila, com 24, permaneceu na 16ª posição. Ambos os times, no entanto, ainda podem cair na tabela com a sequência da rodada.