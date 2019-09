Boninho dá aviso importante sobre a seleção do “BBB 2020”

Por Paulo Carvalho (RD1)

Boninho, conhecido como o Big Boss do “Big Brother Brasil”, soltou um aviso importante e uma denúncia grave sobre a seleção do “BBB 2020”, que estreia em janeiro. O diretor da Globo mandou o recado em sua rede social.

Alguém tem usado um e-mail falso se passando por um produtor do reality show. O contratado da Globo compartilhou a manobra do falsário e revelou que a produção verdadeira não pede fotos por e-mail.

“Cuidado. O ‘BBB’ não pede fotos por e-mail! O ‘produçã[email protected]’ é de um falsário aproveitador”, esclareceu. “Denunciem! Se protejam desse tipo de abuso”, pediu Boninho.

Enquanto o “BBB 2020” não ganha novos detalhes, Boninho cuida dos preparativos para a estreia do “Mestre do Sabor”, primeiro reality culinário solo da emissora. A apresentação será do chef Claude Troisgros.

O cenário da atração está praticamente pronto: será composto por um telão e bancadas para os competidores prepararem os pratos. Um mercado com diversos ingredientes de uso ilimitado ficará disponível durante todo o processo.