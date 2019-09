Bolsonaro tem recuperação progressiva dos movimentos intestinais e volta ao trabalho amanhã

Presidente passou por cirurgia no domingo e, na quarta, teve alimentação oral suspensa; ele “apresenta evolução clínica favorável” com sonda nasogástrica e deve voltar a trabalhar na sexta.

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) tem “recuperação progressiva dos movimentos intestinais”, segundo boletim médico divulgado na manhã desta quinta-feira (12). Ele segue com jejum oral e sonda nasogástrica, e deve retomar a Presidência na sexta (13).

Bolsonaro está internado no Hospital Vila Nova Star, no Itaim Bibi, Zona Sul de São Paulo, desde domingo (8), quando passou por uma cirurgia para correção de uma hérnia.

Segundo o porta-voz Otávio Rêgo Barros, o retorno de Bolsonaro às funções administrativas deve seguir como o previsto. “Há uma avaliação continuada da equipe medica. O planejamento mantem-se o mesmo. O presidente assumirá a partir de amanhã a Presidência da República”, disse.

Veja o boletim médico:

“O Hospital Vila Nova Star informa que o Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, apresenta evolução clínica favorável. Sem dor, afebril e com recuperação progressiva dos movimentos intestinais. Os exames laboratoriais seguem estáveis. Permanece com sonda nasogástrica, em jejum oral e alimentação parenteral (endovenosa). Mantém fisioterapia respiratória e motora. Feito curativo cirúrgico, com ferida operatória de bom aspecto. As visitas continuam restritas.

Direção médica responsável:

Dr. Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo – Cirurgião-chefe

Dr. Leandro Echenique – Clínico e Cardiologista

Dr. Antônio Antonietto – Diretor médico do Hospital Vila Nova Star

Dr. Ricardo Peixoto Camarinha – Médico da Presidência da República”

Na terça, um exame de raio-x mostrou que Bolsonaro estava com muito ar no estômago e no intestino. Para retirar esse ar, os médicos colocaram uma sonda nasogástrica. Também suspenderam a dieta oral, mantendo-a exclusivamente pela veia.

O médico Antônio Luiz Macedo explicou que o quadro não é uma intercorrência ou piora, mas uma resposta natural do intestino. Segundo o cirurgião, isso já havia acontecido após as outras operações.

A retirada da sonda está prevista para a tarde desta quinta ou a manhã de sexta. “Retirando a sonda, a dieta líquida é retomada”, disse o médico.

“Os exames laboratoriais, estão todos bem. Fizemos avaliação do fígado, avaliação do rim. Não tem nenhum sinal de infecção. Não tem nenhum sinal de complicação”, acrescentou.

No início da tarde desta quinta, o presidente publicou em sua conta no Twitter uma foto em que aparece ao lado dos médicos Luiz Henrique Borsato e Antonio Luiz Macedo. Na imagem é possível ver a sonda nasogástrica.

QUATRO CIRURGIAS

Bolsonaro já passou por quatro cirurgias desde que levou uma facada em Juiz de Fora durante a campanha eleitoral.

A primeira cirurgia após a facada aconteceu no mesmo dia do atentado, em um hospital de Juiz de Fora. Cinco cirurgiões e dois anestesistas participaram da intervenção. Durante o procedimento, Bolsonaro precisou receber quatro bolsas de sangue, e teve implantada uma bolsa de colostomia.

Dias depois, em São Paulo, Bolsonaro passou por uma segunda cirurgia, onde os médicos reabriram o corte da primeira cirurgia e encontraram a obstrução em uma alça do intestino delgado, que fica na parte esquerda do abdômen.

Em janeiro de 2019, o presidente voltou ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para fazer a retirada da bolsa de colostomia e o ligamento do intestino.

No último domingo, Bolsonaro fez a quarta cirurgia para correção da hérnia que se formou na região da cicatriz, no abdômen.