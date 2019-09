Bolsonaro chega a Nova York para Assembleia Geral da ONU

Comitiva presidencial pousou nesta tarde na cidade norte-americana. Presidente tem dito que defenderá “soberania nacional” e Amazônia, assim como fizeram os antecessores.

Por G1

O presidente Jair Bolsonaro chegou nesta segunda-feira (23) a Nova York, nos Estados Unidos, para participar da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

Logo após pousar no Aeroporto JFK, ele foi para o hotel onde ficará hospedado. Ao descer do carro, cumprimentou duas manifestantes de apoio a ele, que estavam do outro lado da rua. O presidente entrou sem falar com a imprensa.

Do lado de fora do hotel havia também alguns manifestantes que protestavam contra o presidente e a favor da Amazônia.

Pela agenda informada pela Presidência, Bolsonaro discursará na terça-feira pela manhã. Em seguida, ele visitará o ex-prefeito de Nova York, Rudoplh Giuliani, antes de retornar ao Brasil. Inicialmente, o presidente iria também a Dallas, no estado do Texas, para se reunir com empresários do setor de tecnologia, mas a viagem foi cancelada.

Tradicionalmente, desde 1949, cabe ao Brasil abrir o debate geral, e Bolsonaro tem dito que defenderá a “soberania nacional” e a atuação do governo na Amazônia. Ele será o oitavo presidente brasileiro a discursar na ONU.

Em uma transmissão ao vivo em uma rede social, na semana passada, Bolsonaro disse estar “na cara” que ele será cobrado por outros chefes de Estado na questão ambiental. Diante disso, afirmou que fará um discurso “bastante objetivo” sobre a Amazônia.

O presidente também disse que não vai “fulanizar” ou “apontar o dedo para nenhum chefe de Estado”. Ele afirmou ainda que, vendo discursos de outros presidentes brasileiros na ONU, concluiu que “se falava, falava e não se dizia nada”.

Entre outras pessoas, integrarão a comitiva de Bolsonaro a primeira-dama, Michelle, os ministros Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o médico Ricardo Camarinha, que avaliou o quadro clínico de Bolsonaro nesta semana.

Durante a viagem de Bolsonaro, o vice-presidente, Hamilton Mourão, assumirá o exercício da Presidência da República. A transmissão de cargo foi registrada na manhã desta segunda.

MEIO AMBIENTE

A estreia de Bolsonaro na ONU gerou expectativa em razão da crise diplomática e ambiental provocada pelas declarações do presidente em razão do aumento das queimadas na Amazônia.

Nos últimos meses, o presidente fez declarações críticas à Alemanha e à Noruega e chegou a trocar farpas públicas com o presidente francês, Emmanuel Macron, que deixou em aberto uma possível discussão sobre status internacional para a Amazônia.

Macron chegou a anunciar a intenção do G7, grupo que reúne as sete principais economias do mundo, de destinar ao Brasil US$ 20 milhões, mas Bolsonaro questionou a motivação do envio e afirmou que o montante era uma “esmola”.

Bolsonaro chegou a afirmar, sem apresentar provas, que organizações não-governamentais (ONGS) estariam envolvidas nas queimadas na Amazônia a fim de desgastar o governo, declaração contestada por ambientalistas.

DISCURSOS DE EX-PRESIDENTES

De acordo com o acervo da Fundação Alexandre de Gusmão (Funag), vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, Bolsonaro será o oitavo presidente brasileiro a discursar na Assembleia Geral da ONU – o primeiro foi João Baptista Figueiredo, em 1982.

De acordo com levantamento do G1, a soberania nacional e preservação da Amazônia foram temas abordados por todos os antecessores de Bolsonaro na ONU.

Além de Bolsonaro e Figueiredo, também discursaram no debate geral da assembleia da ONU os ex-presidentes Michel Temer, Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor e José Sarney. Ao todo, de 1982 a 2018, foram 20 discursos de presidentes brasileiros.

Dilma Rousseff (2011): Primeira mulher a fazer o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, em 2011, Dilma afirmou na ocasião que o fato representava a "inauguração" da "voz da democracia". À época, a então presidente também exaltou o papel feminino na sociedade e o reflexo disso na representação política, acrescentando que o Brasil estava pronto para assumir um lugar permanente no Conselho de Segurança da ONU. Dilma disse ainda que já havia chegado o momento de "termos a Palestina aqui representada a pleno título".

Lula (2009): No último discurso na ONU como presidente do Brasil, Lula enfatizou que o momento, de crise financeira mundial, exigia dos países a adoção de "audaciosos" programas sociais e de desenvolvimento. Destacou, então, que o governo brasileiro havia aprofundado os programas sociais, "especialmente os de transferência de renda", além de aumentado o salário mínimo acima da inflação. Lula também defendeu a atuação da ONU na garantia da "coexistência de um Estado Palestino com o Estado de Israel".

Fernando Henrique (2001): O discurso na ONU ocorreu dois meses após o atentado de 11 de setembro. Fernando Henrique prestou solidariedade aos americanos e disse que o país vivenciou a "ação mais contrária ao diálogo", "um golpe vil e traiçoeiro" contra "todos os povos amantes da paz e da liberdade". Ele colocou o Brasil à disposição para abrigar refugiados afegãos e pregou ações contra tráfico de drogas e armas e lavagem de dinheiro. Fernando Henrique ainda disse apoiar a "constituição de um Estado Palestino democrático".

Fernando Collor (1990): Collor estreou na ONU em 1990 e afirmou que era uma "tarefa urgente" para a América Latina solucionar o problema da dívida externa, pois a recuperação econômica dos países era um "imperativo incontornável". O presidente disse que tinha o "compromisso" de "derrotar a inflação" e de "garantir o funcionamento" da democracia. Ele ainda criticou o protecionismo, classificado como "deplorável", praticado por países mais riscos em um "cenário de subnutrição que atinge boa parte da humanidade".

José Sarney (1985): Primeiro presidente após a ditadura militar, Sarney estreou na ONU com a defesa de uma negociação "política" para a dívida externa. "O Brasil não pagará a dívida externa nem com a recessão, nem com o desemprego, nem com a fome", disse. Segundo ele, pagar a dívida com "altos custos sociais e econômicos" faria o país "abdicar da liberdade". Sarney declarou que o Brasil saiu da ditadura pela "capacidade de conciliar" e reforçou a "total condenação" ao apartheid, política de segregação racial em vigor à época na África do Sul.

João Figueiredo (1982): Primeiro presidente a falar na Assembleia Geral, Figueiredo lançou um apelo à paz e criticou a política de correção das dívidas externas. "A política econômica das grandes potências está destruindo riquezas sem nada construir em seu lugar", disse. Para ele, o Oriente Médio só encontraria a solução de conflitos com o reconhecimento do "direito do povo palestino a um Estado soberano". Ainda frisou a soberania da Argentina nas ilhas Malvinas e defendeu o diálogo com o Reino Unido para solucionar a disputa territorial.