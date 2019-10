Bolsão 2020 no Elite Rede de Ensino

As inscrições são gratuitas

As inscrições gratuitas para o Bolsão 2020, do Elite Rede de Ensino – unidade Dourados – estão abertas e podem ser feitas das seguintes formas: www.ensinoelite.com.br, (67) 3411-1800 e na própria unidade. As provas acontecerão no dia 19 de outubro, os horários das avaliações serão informados no ato da inscrição. Alunos de todas as séries poderão participar do Bolsão que contempla descontos de 5% a 90% nas mensalidades de 2020.

As provas serão aplicadas em todas as turmas de Ensino Médio, Ensino Fundamental II, Cursos Livres e Fundamental I, 3º ao 5º ano com provas diagnósticas . Já para turmas do 1º e 2º ano do Fundamental I e da Educação Infantil serão realizadas entrevistas agendadas com os responsáveis.

Ao participar do Bolsão, o aluno poderá estudar com desconto de até 90% nas mensalidades em uma escola que aprova nos concursos mais difíceis do país como IME, UFRJ, EsPCEx e USP.

O DNA do colégio é transformar vidas por meio da educação através dos valores: amor, garra, foco e mérito. Para que essa missão seja praticada com êxito, o Elite atua a partir dos pilares pedagógicos, excelência acadêmica, sonho grande e cultura de estudo. E entende que transformar vidas é inspirar, gerar senso crítico, trabalhar as habilidades socioemocionais, formar cidadãos e, também, ser um grande aprovador nos vestibulares.

Edital: https://ensinoelite.com.br/wp-content/uploads/2019/08/MANUAL-BOLS%C3%83O-Elite-2020-2.pdf