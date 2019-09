Benjamin Netanyahu ganha direito de tentar formar novo governo

Segundo agência, nomeação de Netanyahu ocorreu após fracasso nas tentativas de formar aliança entre o partido Likud, governista, e o Azul e Branco, do opositor Benny Gantz.

Por G1

O presidente de Israel, Reuven Rivlin, deu a Benjamin Netanyahu a tarefa de formar novo governo. Na prática, a medida mantém por enquanto Netanyahu no cargo de primeiro-ministro – ainda que o Likud, partido governista, não tenha conseguido as 61 cadeiras no Parlamento necessárias para formar a maioria.

De acordo com a agência Reuters e com jornais israelenses, Rivlin nomeou o atual premiê porque fracassaram as tentativas de se formar uma ampla aliança entre o Likud de Netanyahu e o partido oposicionista Azul e Branco, de Benny Gantz.

O jornal “Times of Israel” explica que Netanyahu terá agora 28 dias para formar o novo governo – prazo que poderá ser estendido por até duas semanas.

Caso o atual premiê não consiga formar uma coalizão que agrupe as 61 cadeiras necessárias no Parlamento, o presidente de Israel pode nomear outro candidato – e, assim, derrubar Netanyahu. Se nem isso adiantar, o país pode passar por novas eleições.

PAÍS DIVIDIDO

Israel passou em 17 de setembro pela segunda eleição geral em menos de seis meses. E, mais uma vez, as urnas deram resultado apertado entre o Likud e o Azul e Branco. Porém, assim como na votação de abril, nenhum partido obteve maioria sozinho.

A dificuldade em se formar coalizão ocorre porque o partido Israel Nossa Casa, do ex-aliado de Netanyahu e ex-ministro da Defesa Avigdor Lieberman, deixou a coalizão por discordar da isenção do serviço militar a judeus ortodoxos – que formam a base governista.

Nas últimas eleições, o Israel Nossa Casa obteve oito cadeiras no Parlamento – essenciais para a formação de governo de coalizão.

Lieberman, inclusive, sugeriu a formação de uma aliança entre o Likud e o Azul e Branco. Nos últimos dias, representantes de ambos partidos consideraram formar uma maioria conjunta e revezar Netanyahu e Gantz no poder. As negociações, porém, fracassaram – e o atual premiê foi nomeado para tentar formar, mais uma vez, um governo.