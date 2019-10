Barragem se rompe próximo a Cuiabá e deixa comunidade isolada

Dois funcionários deram entrada no hospital municipal, mas sem ferimentos graves e já foram liberados. Em nota, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Mato Grosso (Sema) disse estar trabalhando, em conjunto com a Agência Nacional de Mineração (ANM), para avaliar os impactos ambientais ocorridos devido o rompimento da barragem de mineração.

A barragem, que tinha 15 metros de altura e volume armazenado de mais de 582 mil metros cúbicos (m³), continha rejeitos de mineração de ouro. Em nota, a ANM disse que a barragem é classificada como de baixo dano potencial e que a última inspeção, em 21 de setembro não detectou nenhuma anomalia. “Os extratos de inspeção regulares enviados nunca reportaram qualquer anomalia”, diz a nota.

A Sema disse que a empresa MV Mineração, responsável pela barragem, comunicou o órgão sobre o rompimento. Segundo a ANM, os técnicos da agência enviados ao local constataram que os rejeitos atingiram uma área de vegetação. Os rejeitos também derrubaram a rede de alta tensão que atende à região.

“Neste momento, uma equipe da empresa se encontra realizando as primeiras operações e a construção de uma contenção para evitar que os rejeitos avancem por uma área ainda maior. A ANM interditou e autuou o empreendimento e continua no local inspecionando a área e verificando se há outros riscos”, diz a nota da agência. (Da Agência Brasil)

Foto: Divulgação/PM/MT