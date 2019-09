Barbosinha celebra programa que leva segurança às escolas públicas

O deputado estadual Barbosinha (DEM) celebrou os bons resultados obtidos com as ações do programa estadual Escola Segura, Família Forte durante reunião, ontem, com policiais, comandantes, educadores e com o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira. Posteriormente o cenário favorável foi confirmado em entrevista à revista Piauí, do Grupo Abril, que prepara reportagem especial para falar do sucesso do programa.

Barbosinha foi responsável pela idealização do Escola Segura, Família Forte em 2016, quando era secretário da pasta em Mato Grosso do Sul. Ao comentar sobre o programa o deputado lembrou que a necessidade escolar e profundo diálogo serviram de base para implantação e estruturação do projeto envolvendo administrativos, professores, diretores, alunos, guarda municipal e ouvindo todos os atores para que cada um deles pudesse contribuir com o modelo implantado.

“Este programa nasceu com perfil científico, de medir resultados com análise das ações empregadas. A partir do momento que a população sabe da presença policial se dá uma mudança de comportamento e temos visto isso com o passar dos anos. A confiança na farda do policial que atende a escola e o bairro que ela está inserida transforma o ambiente escolar, tanto para os estudantes, quanto para os professores. Ter a continuidade, na atual gestão desta pasta, de um projeto tão importante, é fundamental”, analisa Barbosinha.

Na avaliação do parlamentar o Escola Segura, Família Forte tem sido um aprendizado para todos. “Antevejo, no futuro, cada policial que participa deste projeto um multiplicador para outras unidades do MS e do Brasil. Acredito que 99% do trabalho desenvolvido por estes policiais é de amor, de acolhimento, para que nossos alunos sintam que a escola é o espaço da oportunidade, o ponto de luz que deve brilhar na vida deles. Cada policial não é apenas um agente de segurança pública, se torna referência de vida para cada aluno”, celebra o ex-secretário de Segurança Pública.

Através do programa são realizadas periodicamente rondas ostensivas e preventivas em 60 escolas municipais e estaduais da Capital, com objetivo de garantir segurança para estudantes, professores e pais nos locais de ensino e ao entorno das unidades estudantis. A intenção do governo do Estado é de que este número chegue a 100 escolas atendidas, o mais breve possível.