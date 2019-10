Bahia vence Avaí na Ressacada e fica perto do G4

Tricolor chega aos 37 pontos, um a menos que o Corinthians, quarto colocado do Brasileirão

Rogério Vidmantas

O Bahia-BA segue subindo no Campeonato Brasileiro e já ronda o G4. Nesta segunda-feira (30), encerrando a 22ª rodada, o Tricolor foi à Florianópolis e venceu o Avaí-SC por 2 a 0, gols de Élber e Nino Paraíba ainda no primeiro tempo. Com o resultado, a equipe do técnico Roger Machado sobe para a sexta colocação, com 37 pontos, um a menos que o Corinthians, quarto colocado. Já o time de Alberto Valentim segue na zona de rebaixamento, com 16 pontos na 19ª posição.

O jogo

O primeiro tempo na Ressacada foi de poucas chances. Mas o Tricolor, eficiente, balançou as redes nas duas mais claras que teve. Primeiro aos 24, quando Élber recebeu na entrada da área, deu um corte e mandou no canto de Lucas Frigeri. Dois minutos depois, Nino Paraíba recebeu na direita e chutou direto para o gol. A bola desviou em Igor Fernandes e enganou o goleiro, morrendo nas redes.

O Leão tentou uma pressão inicial na segunda etapa. Quase chegou perto em duas oportunidades com Douglas. Mas a defesa tricolor, bem postada, segurou a onda lá atrás. Ao apito final, a décima vitória do Bahia e a sexta posição garantida.

Outros jogos

A noite de segunda teve ainda outras duas partidas. No Castelão, o técnico Rogério Ceni voltou ao comando do time com vitória sobre o Botafogo por 1 a 0, gol dado contra do zagueiro Marcelo Benevenuto. No Serra Dourada, o Goiás-GO segue se recuperando com a terceira vitória seguida, agora sobre o Cruzeiro, por 1 a 0, gol de Alan Ruchel. O time mineiro teve a estreia do técnico Abel Braga e segue na zona de rebaixamento.