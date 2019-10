B2U é oportunidade para acadêmicos conhecerem mercado da publicidade

Uma oportunidade para acadêmicos de Publicidade e Propaganda da Unigran colocarem em prática, ensinamentos aplicados em sala de aula. Na primeira edição do B2U, o desafio para os estudantes, que foram divididos em grupos é o de criar o layout do calendário e da agenda 2020 da empresa douradense de produtos siderúrgicos Açotelha.

Para o empresário Nelson Brait, proprietário da Açotelha, é importante oportunizar e acreditar no jovem, nos acadêmicos, trabalhar as mentes criativas e mostrar o domínio da teoria, na prática.

“O mercado de trabalho hoje é muito competitivo, quando uma empresa contrata uma agência para cuidar da parte publicitária e de marketing de algum empreendimento, ela quer além de qualidade no serviço prestado, rapidez. Então, a ideia é proporcionar para estes estudantes a chance de vivenciar essa realidade do mercado de trabalho”, afirma Brait.

E, para trazer esta realidade para a rotina dos acadêmicos, foi necessária uma imersão na realidade do mercado publicitário, os acadêmicos contaram então com a parceira e ajuda da Index, agência de publicidade que já atende a Açotelha. A parceira com o publicitário Marcelo Pirani foi uma das alavancas para que o projeto pudesse ser desenvolvido, colocado em prática.

“Os estudantes estão tendo em mãos uma oportunidade de ouro. Não é sempre que pessoas se dispõem a colaborar, a entregar a publicidade do empreendimento e o Nelson assim como todos os envolvidos neste projeto abraçaram a causa”, diz Pirani.

O publicitário ainda salienta que os projetos aprovados serão os usados pelo empresário durante o ano de 2020. “Além de experiência adquirida com o trabalho, as peças farão parte do portfólio destes futuros publicitários, com isso a chance de entrar no mercado de trabalho é muito maior”, conclui Pirani.

Orientados pelos professores Milena Cardinal, Oséias Iapechino, Nilton Raiol, Valesca Cechin e Inês Velter, os grupos tiveram três dias para entregar todo o projeto tanto de produção do calendário, bem como o da agenda.

Os nomes dos acadêmicos do grupo ganhador foram divulgados durante uma confraternização oferecida pelo empresário Nelson Brait. Anderson Barbosa, Itamar Silva, Ana Gabriela Cervantes, Natalia Poiato, Lucas Kai, Bruno Gonçalez, Carolina Perez, Juliano Andrade, Emanuele Aguilar, Jessica Duarte e Raquel Kuhnem foram os vencedores, mas todos os participantes foram premiados. “A experiência, além é claro do que ofereci como gratificação pelos estudantes terem participado deste projeto, é muito maior do que qualquer coisa. A noção de como é o mercado de trabalho, cumprir prazos, correria para entregar as peças para o cliente, agilidade e cordialidade pontuam a capacidade do profissional e eu vi que vocês estão no caminho certo e que o nível de educação superior que a UNIGRAN oferece é excelente”, enfatiza Nelson Brait.

Para a professora Lana Guedes, que é a coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda da Unigran, o entusiasmo de ver cada etapa, cada estágio avançado dentro de um trabalho é o que guia os estudantes a alçarem novos voos. “O prazer em conseguir conquistar aprovações dentro de um projeto proposto estimula ainda mais a vontade de acertar e com isso buscar novos horizontes, novos caminhos, novos trabalhos e essa oportunidade que nossos acadêmicos tiveram, é valiosíssima”, finaliza Guedes.