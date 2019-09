Avaí bate Atlético na primeira vitória em casa do Brasileirão

Placar de 1 a 0 na Ressacada tirou o time catarinense da lanterna, empurrando a Chapecoense

Rogério Vidmantas

O Avai-SC começou o segundo turno do Campeonato Brasileiro fazendo o que não fez no primeiro: vencendo em casa. Nesta segunda-feira (23), fechando a 20ª rodada, o Leão venceu o Atlético-MG por 1 a 0, gol de Jonathan ainda no primeiro tempo, resultado que tirou o clube da lanterna da competição.

Com a vitória, o time do técnico Alberto Valentim soma agora 16 pontos, figurando na 19ª colocação, deixando agora a Chapecoense-SC na rabeira. Já o Galo aparece em décimo, com 27 somados.

O jogo

Na Ressacada, o Avaí foi melhor no primeiro tempo e fez a vantagem que seguiu até o fim. O gol do jogo saiu aos 24 minutos, após cobrança de escanteio pela esquerda. Jonathan subiu e cabeceou. Cleiton fez a defesa parcial e o próprio atacante aproveitou o rebote para marcar. O time da casa poderia ter ampliado pouco depois. Aos 32, Leonardo Silva, fez penalidade em Jonathan. Na cobrança, Pedro Castro bateu no canto esquerdo e Cleiton fez a defesa.

O Galo tentou mudar a postura na segunda etapa, marcando mais presença no campo defensivo do Leão. Aos 12, Geuvânio arriscou chute, mas parou na marcação. Em seguida, aos 16, Geuvânio tentou de novo, desta vez em chute forte de canhota, mas o goleiro Vladimir deu um lindo vôo para evitar o empate. Quase no fim, aos 45, João Paulo apareceu livre e só não matou o jogo porque Cleiton fez boa defesa.