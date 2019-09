Audiência que discutiu duplicação em trecho da BR 463 define calendário da obra

Trecho urbano em Dourados deverá ter dois viadutos e uma rotatória; obra tem custo estimado em R$ 34 milhões

A Audiência Pública “Proposta de Segmento Crítico na BR 463” definiu que até novembro será entregue o Projeto Executivo de Manutenção para solução do trecho que compreende o Trevo da Bandeira até o trevo de acesso à Laguna Carapã, trecho da BR 463 que passa pela área urbana de Dourados. Proposta pelo vereador Braz Melo, a audiência aconteceu na noite de sexta-feira passada no plenário da Câmara Municipal de Dourados.

A licitação da obra, orçada em cerca de R$ 34 milhões, deverá ocorrer no início do ano que em, após a abertura oficial do orçamento anual, de acordo com informações de Euro Nunes Varanis Junior, superintendente do DNIT/MS, que participou do evento.

Entre as novidades do projeto estão a construção de dois viadutos e uma rotatória no trecho. Como medida de segurança, até que a obra seja iniciada, Braz Melo apresentou uma indicação para que seja implantado um semáforo na BR 463 onde intercede os bairros BNH 4° Plano ao Campo Dourado.

Estima-se que pelo menos seis mil veículos, entre carros de passeio e caminhões, passam diariamente no trecho da BR entre o Trevo da bandeira e o trevo de acesso à Laguna Carapã. Esse movimento poderá aumentar consideravelmente com a construção do Hospital Regional. No entorno dessa rodovia vivem aproximadamente cinco mil pessoas, moradores de dez bairros.

Braz Melo ressaltou que a situação da travessia de pedestres no trecho da rodovia é crítico e espera que todas as esferas das administrações públicas (municipal, estadual e federal) se unam para resolver a questão. “Dourados é uma cidade que cresceu muito, principalmente para a área Sul, e para acompanhar esse crescimento é preciso que exista um planejamento urbano que possa ordenar o trânsito e garantir a segurança das pessoas”, disse o vereador.

Antes do início da audiência, o vereador visitou o local acompanhando o deputado federal Beto Pereira (PSDB), que esteve em Dourados especialmente para participar do evento.

Beto Pereira disse que a bancada federal de Mato Grosso do Sul fará um esforço coletivo e garantirá os recursos para a duplicação da BR 463, no trecho entre o Trevo da Bandeira e o trevo de Laguna Carapã. “O recurso para a obra virá através de uma emenda de bancada. Esse ano as emendas são impositivas, isso significa que elas terão, necessariamente, que serem pagas”, afirmou o deputado.

DUPLICAÇÃO

Por sua vez, Neuri de Paula, presidente da Associação de Moradores do Campina Verde 1 e 2 disse que uma das saídas para diminuir os riscos no local é a duplicação da rodovia. “Uma solução urgente precisa ser tomada, pois a BR é uma ameaça para muitas pessoas que moram na região. A duplicação da via e a construção de um túnel pode resolver esse problema”, afirmou o líder comunitário.

O vice-governador e secretário estadual de Infraestrutura, Murilo Zauith (DEM), também participou da audiência. Ele se posicionou favoravelmente à obra e disse que fará todo empenho para que ela seja construída.

Ainda participaram Edmar Alves Predebon, Policial Rodoviário Federal; Claudeir Alves Mata, Diretor de Relações Institucionais CCR MSVia; Adriana Benício, secretária municipal de Planejamento; Maria Bianchi Maciel, secretária municipal de Obras; e o presidente da Câmara, Alan Guedes (DEM).