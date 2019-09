Atlético perde do Cólon pela semifinal da Sul-Americana

Galo saiu na frente, mas no segundo tempo time argentino foi melhor e joga pelo empate em BH

Rogério Vidmantas

A rodada de ida da semifinal da Copa Sul-Americana terminou com mais uma derrota para clubes brasileiros. Nesta quinta-feira (19), em Santa Fé, o Atlético-MG levou virada e perdeu para Colón-ARG por 2 a 1, gols de Morelo e Pulga, com Chará abrindo o placar para o Galo.

Com a derrota, o time mineiro precisa de uma vitória simples por 1 a 0 ou qualquer outro placar por dois gols de vantagem. Caso devolva os 2 a 1, a decisão da vaga vai para os pênaltis. Qualquer empate classifica a equipe argentina. Brasileiros e argentinos voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (26), no Mineirão. A decisão da Copa Sul-Americana acontece no dia 19 de novembro, em Assunção.

O jogo

O primeiro tempo no Estádio Cementerio de Elefantes foi de poucas chances para os dois lados. Assim, o gol do Atlético saiu quase que de maneira casual. Aos 35 minutos, Vinícius e Elias tentam a tabela, o zagueiro Ortiz tenta cortar e o chute explode em Chará, surpreendendo o goleiro Ortiz, que ficou sem reação. Galo na frente no primeiro tempo.

Depois do intervalo quem jogou foi o time argentino e a virada começou aos seis minutos. Após cobrança de escanteio, Escobar desvia a bola na primeira trave e Morelo chega de carrinho por trás da defesa para deixar tudo igual. Aos 40 minutos, o gol da vitória do Colón. Morelo cruza da esquerda para a direita. Zuqui domina após bote errado de Chará e cruza rasteiro para “Pulga” Rodríguez, que aparece livre na grande área e finaliza, fazendo 2 a 1.