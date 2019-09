Atlético e Vila Nova abrem rodada da Série B com vitórias

Em Pelotas, Brasil e Guarani não passam de empate sem gols e seguem longe do G4

Rogério Vidmantas

A 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro começou nesta sexta-feira (27) com três jogos e vitórias de clubes goianos. Em casa, o Atlético-GO bateu o Figueirense-SC por 2 a 0 e segue firme na vice-liderança da competição. Fora, o Vila Nova-GO derrotou o Londrina-PR por 1 a 0 e está momentaneamente fora da zona de rebaixamento. Na outra partida do dia, Brasil-RS e Guarani empataram sem gols em Pelotas, resultado que mantém os dois times em posições intermediárias.

Goiânia

No Antônio Accioly, Atlético e Figueirense se enfrentaram em momentos distintos na competição. Enquanto o Dragão entrou em campo com uma boa sequência de nove jogos sem perder, o Figueira tentava quebrar o jejum de 15 partidas sem somar os três pontos. A fase positiva do time goiano foi confirmada construindo o placar já no primeiro tempo. Logo aos três minutos, os catarinenses erraram na saída de bola e Matheuzinho tocou para Jorginho fazer 1 a 0. O domínio rubro-negro seguiu e, aos 24, Reginaldo avançou pela direita e cruzou para Rodrigo Rodrigues dominar e ampliar e fechar o placar em 2 a 0. Com a vitória, o Dragão segue firma na vice-liderança, agora com 45 pontos – apenas três atrás do Bragantino. O Figueira, com 23, permanece na lanterna.

Londrina

Jogando fora de casa, no Estádio do Café, o Vila Nova-GO reencontrou o caminho das vitórias na competição ao bater o Londrina por 1 a 0. Os times se enfrentaram em um confronto direto contra a degola, e o Tigre levou a melhor, dormindo fora do Z-4, com 28 pontos, na 16ª posição. O Tubarão, também com 28, desceu para o 15º lugar. O único gol do jogo saiu no segundo tempo, quando Bruno Mezenga arriscou da intermediária lateral, e Matheus Albino aceitou a finalização: 1 a 0.