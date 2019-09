Athletico é o primeiro classificado para Supercopa do Brasil

Campeão da Copa do Brasil enfrenta campeão brasileiro na abertura da temporada 2020

Rogério Vidmantas

O inédito título da Copa do Brasil, conquistado pelo Athletico-PR nesta quarta-feira (18) ao vencer o Internacional por 2 a 1 no Beira-Rio, valeu o cobiçado valor de R$ 74 milhões, entre cotas de participação e premiação, ao clube paranaense. Além disso, o Furacão está garantido na Libertadores do próximo ano e é também o primeiro classificado para uma nova competição, a Supercopa do Brasil.

A nova competição reúne os dois principais campeões nacionais em um jogo único, abrindo a temporada em 2020. Campeão da Copa do Brasil, o Athletico tem um encontro marcado com quem vencer o Campeonato Brasileiro. A taça será disputada em partida única marcada para o dia 22 de janeiro de 2020, com local e horário a ser definidos. Se o Athletico também conquistar o Campeonato Brasileiro, a Supercopa será disputada entre o Furacão e o vice-campeão do Brasileirão.

A Supercopa do Brasil será mais uma oportunidade para o Athletico adicionar um título inédito à sua galeria, como tem feito nos últimos anos. De 2018 para cá, o Furacão somou as taças da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil à sua sala de troféus.