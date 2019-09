Athletico e Internacional começam a decidir título da Copa do Brasil

Furacão aposta na invencibilidade em casa para abrir vantagem, enquanto Colorado leva bom retrospecto fora

Rogério Vidmantas

A Copa do Brasil começa a ser decidida nesta quarta-feira (11) em Curitiba. Na Arena da Baixada, às 20h30, Athletico-PR e Internacional começam a disputa pelo título que vale, além de vaga na Libertadores 2020, premiação acumulada de aproximadamente R$ 74 milhões. O Furacão busca a sua primeira taça na competição, enquanto o Colorado ostenta uma conquista, em 1992. O jogo de volta será na próxima quarta-feira (18), no Estádio do Beira Rio, em Porto Alegre.

Arbitragem será de Rafael Claus, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Côrrea e Neusa Inês Back, enquanto o VAR fica sob responsabilidade de Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, todos de São Paulo.

Invicto em casa

Se o Athletico conseguiu chegar até a final, muito se deve pelo seu forte desempenho dentro de casa. Desde que entrou na competição, a partir da Taça Libertadores, o Furacão ainda não perdeu perto da torcida. Em três jogos, foram um empate e duas vitórias. A última delas, por sinal, de maneira heroica. Depois de perder por 2 a 0 para o Grêmio em Porto Alegre, o Rubro-negro devolveu o placar em Curitiba e levou a classificação nos pênaltis.

Essa será a segunda final de Copa do Brasil da história do Athletico, mas a primeira a ser disputada na Arena da Baixada. Na outra vez em que chegou tão longe, o Furacão teve que enfrentar o Flamengo na Vila Capanema, também em Curitiba, e acabou como vice-campeão. O Athletico é o atual campeão da Copa Sul-Americana, o seu primeiro título continental, conquistado na mesma Arena da Baixada.

Em busca do Bi

O Internacional quer a sua segunda taça do torneio mais democrático do país. A última aparição do Colorado na final foi em 2009, quando os gaúchos caíram diante do Corinthians. Essa é a primeira vez que o Inter chega à final da Copa do Brasil desde que a competição assumiu seu atual formato, em 2013.

E se o Athetico tem um bom retrospecto dentro de casa, o Inter também não é um dos visitantes mais agradáveis de se receber. Nesta edição da Copa do Brasil, foram duas vitórias e apenas uma derrota jogando longe de seus domínios. Paysandu e Cruzeiro sofreram com a força do Inter fora de casa.

Uma das principais esperanças do Colorado para voltar a surpreender fora é o atacante Paolo Guerrero. O peruano é o artilheiro da Copa do Brasil, com cinco gols marcados. No duelo contra o Cruzeiro, pelas semifinais, fez a diferença. No jogo de ida, cobrou a falta que originou o gol de Edenílson e, no Beira Rio, marcou dois gols no triunfo por 3 a 0.