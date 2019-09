Assessoras de Cirilo ficam em sala e deixam Marcelo Mourão constrangido

Coluna De Olho – 4/09/2019 – Jornalista Alfredo Barbara Neto –

Dia do administrador

Vai acontecer amanhã a Sessão Solene de homenagens ao Dia do Administrador, a partir das 19 horas, na Câmara de Dourados. O evento é organizado pelo Conselho Regional de Administração de Mato Grosso do Sul (CRA-MS) e a Câmara Municipal, tendo como objetivo reunir os profissionais de administração, empreendedores do setor, comunidade acadêmica e autoridades.

…

Dia do taekwondo

Hoje é comemorado o Dia Mundial do Taekwondo. Esta data foi definida durante a Assembleia Geral da WTF (World Taekwondo Federation), no dia 25 de julho de 2006, em Ho Chi Minh (Vietnã). O dia 4 de setembro foi o dia escolhido porque no dia 4 de setembro de 1994, na 103ª Sessão do Comitê Olímpico Internacional, na França, o Taekwondo foi incluído no programa oficial dos Jogos Olímpicos de Verão.

…

Itahum

A eleição municipal do ano que vem já está movimentando os moradores do distrito de Itahum, distante cerca de 60 quilômetros do centro de Dourados. Há no local cerca de 1.400 eleitores.

…

Itahum, ainda

A coluna ficou sabendo ontem de manhã que o pastor Gabriel Matos, da Assembleia de Deus – MS, é pré-candidato para disputar uma cadeira na Câmara de Vereadores. Ele já foi filiado ao PR, atualmente está sem partido e conversando com algumas legendas para definir o futuro endereço eleitoral.

…

Mais Itahum

Pastor Gabriel Matos é nascido em Dourados e mora no distrito desde o final da década de 1970. Preocupado com a saúde das pessoas, ele está sempre disposto a ajudar as pessoas.

…

Cemitério

Ontem de manhã, o pastor esteve com o presidente da Câmara, Alan Guedes (DEM), a quem entregou um ofício reivindicando apoio político para a construção de um salão com varanda no cemitério municipal do distrito.

…

Cemitério, ainda

Ofício com o mesmo teor já foi entregue pelo pastor ao deputado estadual José Carlos Barbosa, o Barbosinha (DEM), com o intuito de arrumar a verba para a obra.

…

Mais cemitério

Hoje em dia, as pessoas que morrem no distrito são veladas num salão da igreja católica, que acaba servindo de capela mortuária. O cemitério mesmo não tem qualquer tipo de estrutura para abrigar amigos e familiares dos mortos.

…

Pessoa idosa

Os integrantes da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa Idosa vão debater, durante encontro na Assembleia Legislativa, o cronograma de ações que serão realizadas durante a Semana Estadual do Idoso. A reunião do grupo de trabalho acontece hoje, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara, a partir das 14h, por proposição do coordenador da Frente, deputado Renato Câmara (MDB). O evento é aberto ao público.

…

Paz

O clima de paz imperou na sessão ordinária de anteontem, na Câmara de Dourados. Até o comportamento dos edis em plenário estava diferente do que se viu nas duas sessões anteriores.

…

Sala

O vereador Marcelo Mourão (PRP) passou por momento constrangedor ontem bem cedinho, quando chegou à Câmara de Dourados para trabalhar. Ao entrar em sua sala, encontrou postadas funcionárias nomeadas pelo vereador afastado Cirilo Ramão (MDB).

…

Sala, ainda

Mourão é suplente e está ocupando a cadeira de vereador desde o ano passado, quando o titular da coligação, Cirilo Ramão, foi preso. Marcelo ficou no cargo durante cerca de 8 meses e voltou a ser suplente duas semanas atrás, quando Cirilo retomou a função por decisão do presidente do Tribunal de Justiça.

…

Retorno

Só que o retorno de Cirilo – e também o de Pedro Pepa (DEM) – foi revogado e, assim, os suplentes retornaram na sessão de anteontem. Assim, Marcelo e Mariniza Misoguchi (PSB) estavam na Câmara ontem de manhã já devidamente empossados.

…

Mais sala

Só que quando Marcelo Mourão entrou na sala, duas moças que trabalhavam para Cirilo estavam devidamente sentadas às mesas e, conforme disseram, por ordem do próprio edil afastado, Cirilo Ramão. Que coisa mais sem noção, hein!

…

Outra sala

Enquanto isso, as equipes de Mariniza e de Toninho Cruz (PSB) estão dividindo a mesma sala. Tudo porque, quando retornou, Pedro Pepa (de cuja coligação Toninho é suplente) quis usar justamente a sala que estava ocupada por Toninho.

…

Outra sala, ainda

Pepa não respeitou o fato de Toninho Cruz continuar sendo vereador. Este só voltaria a ser suplente caso Idenor Machado (PSDB) também retornasse ao cargo. Só que Idenor não entrou no Tribunal de Justiça com pedido de retorno, numa possível extensão do benefício dado da Pepa e Cirilo.

…

Outra sala mesmo

Evitando qualquer tipo de mal estar, Toninho Cruz deixou a sala, cedendo-a para Pepa. Como se vê, o retorno de Pepa e Cirilo à Câmara teve muito diz-que-me-diz-que e pouco trabalho legislativo. Em 11 dias de retorno, os dois embolsaram quase R$ 2 mil diárias. Que barbaridade!

…

Novos ares

Talvez por essas e por outras é que a volta de Mourão e Mariniza tenha sido tão festejada por funcionários da Câmara. Ontem de manhã, os dois foram procurados por vários servidores que foram cumprimentá-los. Que coisa, hein!

…

