Assembleia vota hoje seis projetos, dos quais quatro são de Marçal Filho

De Olho – 9/10

Votação na AL

A pauta da sessão de hoje da Assembleia Legislativa tem previsão de colocar em votação seis projetos de lei. Um detalhe interessante: dos seis projetos, quatro são de autoria do deputado douradense Marçal Filho (PSDB). Sinal que o moço está trabalhando pra caramba, hein!

ILUSTRACAO

Padroeira do Brasil

Nossa Senhora da Conceição Aparecida foi proclamada Rainha do Brasil e sua Padroeira Principal em 16 de julho de 1930, por decreto do papa Pio XI. A imagem já havia sido coroada anteriormente, em nome do Papa Pio X, por decreto da Santa Sé, em 1904. Venerada na Igreja Católica, Nossa Senhora Aparecida é representada por uma pequena imagem de terracota da Virgem Maria, alojada na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, localizada na cidade de Aparecida (SP).

Paz

O vereador Idenor Machado (PSDB) reassumiu o mandato no final da manhã de ontem em clima de muita emoção. Sob olhar atento dos familiares, ele deixou claro que este retorno à Câmara de Dourados será marcado pelo clima de “paz”.

…

Duplicação

Délia Rzuk (PTB) anunciou ontem de manhã que técnicos da prefeitura de Dourados estão elaborando um projeto para duplicação da rua Coronel Ponciano, palco nos últimos tempos de diversas mortes em acidentes automobilísticos.

…

Duplicação, ainda

Segundo informações da assessoria de imprensa da prefeitura, quando estiver finalizado, o projeto será apresentado ao governado Reinaldo Azambuja (PSDB), para que o Estado arque com o custeio da obra.

…

Outra duplicação

É bom lembrar, no entanto, que semanas atrás, o deputado estadual Marçal Filho (PSDB) anunciou que solicitou ao governador essa mesma obra, justamente em função dos acidentes que se tornaram frequentes naquela via.

…

Outra duplicação, ainda

Pelo visto, se sair do papel, a duplicação terá pai e mãe. Vamos ver se o ex-deputado federal Geraldo Resende (PSDB) também não irá pegar carona na obra, né!

…

Laguna

Como a coluna havia comentado meses atrás, existia a possibildiade de mudança no comando da prefeitura de uma cidade da Grande Dourados. Na ocasião, ‘De Olho’ se referia ao que agora aconteceu em Laguna Carapã.

…

Din-din

A Mega-Sena sorteia hoje à noite o prêmio acumulado de R$ 25 milhões, no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O sorteio é aberto ao público. De acordo com a Caixa, caso aplicado na poupança, o valor do prêmio poderia render mais de R$ 85 mil por mês.

…

Agressor

O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem o Projeto de Lei nº 17/2019, que altera a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) para permitir a apreensão de arma de fogo de agressor em casos de violência doméstica. O projeto alterou dois artigos da lei.

…

Mais agressor

O presidente também sancionou outro projeto de lei que altera a Lei Maria da Penha para garantir a matrícula dos dependentes da mulher vítima de violência doméstica e familiar em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio.

….

42 anos

Com a divisão do estado do Mato Grosso em duas unidades federativas, aconteceu a fundação de Mato Grosso do Sul. Tal processo ocorreu no dia 11 de outubro de 1977 com a sanção presidencial de Ernesto Geisel. Na época, Geisel era o comandante da ditadura militar que governava o Brasil desde 1964. A divisão em questão só foi concretizada efetivamente em 1º de janeiro de 1979. Depois de amanhã, MS completa 42 anos de existência.

…