Assassino passou dia alimentando fogo para queimar corpos jogados em fossa

Rafael Ferreira Ponce confessou que matou pai e filho a pauladas e dormiu ao lado de um dos corpos

Helio de Freitas

Especial para o Diário MS

Rafael Ferreira Ponce, 29 anos, preso terça-feira pelo assassinato de Miguel Vieira, 39, e Bryan Gabriel Vaz Vieira, 17, passou o dia todo na segunda-feira (16) alimentando o fogo para queimar os corpos de pai e filho, jogados na fossa desativada no fundo da casa. Os três moravam no distrito de Panambi, município de Dourados. Rafael usou lascas de madeira e cobertores para manter o fogo aceso. Quando a polícia descobriu o duplo homicídio, apenas ossos foram encontrados na fossa.

Conforme o delegado Rodolfo Daltro, do SIG (Serviço de Investigações Gerais) da Polícia Civil, Rafael contou no depoimento que há alguns meses ele havia convidado Miguel e Bryan para morarem na casa com ele. Com o tempo, segundo o assassino confesso, começaram os desentendimentos e ele pediu para pai e filho deixarem a casa.

Entretanto, os dois teriam batido em Rafael. Quando foi preso, ele estava com hematoma no olho esquerdo. “Bateram na minha cara, olha meu olho do jeito que tá. Eu não aceito essa situação. Matei na paulada e queimei, tanto o pai quanto o filho”, afirmou Rafael anteontem à tarde, em entrevista coletiva na delegacia.

MASSA ENCEFÁLICA

Além das ossadas encontradas na fossa, a polícia também encontrou massa encefálica espalhada pelo quintal da casa e vestígios de sangue dentro do imóvel, pistas de que pelo menos uma das vítimas tinha sido morta dentro da casa e arrastada até a fossa.

A um morador do distrito, Rafael contou terça-feira de manhã que havia matado os dois durante briga no domingo à noite e jogado os corpos na fossa. Em seguida, Rafael fugiu e só foi encontrado pela polícia ontem à tarde, escondido nos arredores do povoado. De imediato ele confessou as mortes.

Rafael Ponce disse que passou a ser agredido fisicamente por Miguel e Bryan desde quando pediu para pai e filho deixarem o imóvel. Os dois vieram de Mundo Novo para Panambi. No início da noite de domingo, segundo o assassino confesso, houve nova discussão entre os três, todos embriagados.

Com um pedaço de pau, Rafael contou que primeiro desferiu golpe na cabeça de Miguel, no quintal da casa. Depois entrou no imóvel e golpeou o adolescente, também na cabeça. Rafael disse que o golpe abriu buraco no crânio de Bryan e espalhou massa encefálica na casa. Após se certificar que Miguel estava morto, Rafael entrou na casa e dormiu ao lado do corpo do adolescente.

Por volta de 5h da madrugada de segunda-feira, Rafael arrastou e jogou os dois corpos na fossa desativada. Em seguida, jogou pedaços de madeira e cobertores sobre os corpos e ateou fogo. Depois permaneceu durante toda a segunda-feira mantendo o fogo aceso lançando madeira e outros objetos inflamáveis para garantir que os corpos seriam incinerados.

Rafael Ponce contou que teve ânsia de vômito ao tentar limpar massa encefálica espalhada pela casa, por isso apenas jogou terra para esconder os vestígios.

A polícia suspeita que Rafael tenha matado Bryan e Miguel enquanto eles dormiam ou se encontravam em avançado estado de embriaguez. O assassino confesso foi autuado em flagrante por duplo homicídio qualificado e destruição de cadáver.