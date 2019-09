Argentina Mariana Enriquez combina crítica social e terror psicológico

“As coisas que perdemos no fogo” reúne 12 contos perturbadores da escritora argentina

Por Luciano Trigo (G1)

Admiradora confessa de Stephen King, a argentina Mariana Enriquez pode surpreender o leitor que esperar apenas um pastiche argentino do escritor americano. O terror presente nos 12 contos de “As coisas que perdemos no fogo” (Intrínseca, 192 pgs. R$ 29,90) segue uma vertente bem mais psicológica, suave e sutil: é um terror que se insinua nas entrelinhas, que mais angustia do que assusta, que provoca mais aflição do que medo, que perturba mais do que apavora.

Há algo de cortazariano no tom intimista das narrativas e na construção das personagens, mas há também um retrato quase sociológico da sociedade contemporânea, das relações afetivas e familiares, das formas de conviver com a crise econômica, da liberdade/desorientação sexual e comportamental da juventude, da reconfiguração das relações amorosas – a ponto de o elemento sobrenatural parecer quase dispensável em algumas histórias.

Se a psicologia dos personagens é importante, o aspecto sociológico de sua ficção torna Mariana uma escritora bastante enraizada no seu país e no seu tempo: seus contos sempre partem de um registro realista do cotidiano argentino: a geografia dos subúrbios de Buenos Aires e a História recente de seu país também são personagens dos contos.

O ambiente, a arquitetura, o clima e as trajetórias familiares são determinantes dos enredos, aparentemente banais. A casa onde vive a protagonista do primeiro conto, “O menino sujo”, determina não somente os acontecimentos externos que a afetam, mas também a sua vida interior.

Já “Nada de carne sobre nós” fala sobre a anorexia como sintoma de um desequilíbrio coletivo e pode ser interpretado de diferentes maneiras, porque cada conto apresenta várias camadas de significados. Há também crítica social, mas esta não é panfletária nem estúpida, ao contrário: Mariana apenas registra os efeitos concretos de determinados processos políticos e econômicos, como o desmantelamento de um modelo de Estado de bem-estar social, deixando que o leitor reflita e chegue às suas próprias conclusões, se estiver interessado.

“As coisas que perdemos no fogo” convence pela forma como torna perturbadoramente real a irrupção do misterioso em situações cotidianas, o que aproxima Mariana Enriquez da tradição do realismo fantástico em seu país – que ela de certa forma atualiza e moderniza, evitando algumas armadilhas.

Com a possível exceção do penúltimo conto, que dá título ao volume, que faz uma associação bastante previsível entre o movimento feminista na Argentina e a perseguição às bruxas, Mariana não se deixa contaminar pelos modismos que hoje pautam a produção literária e cultural em geral. Mesmo a evocação à ditadura militar, presente em mais de um conto, é um recurso usado de forma inteligente, funcional, a serviço da narrativa, e não como ferramenta de uma mensagem política.

Refletindo sua formação como jornalista, Mariana conta histórias que, desprovidas do elemento sobrenatural, poderiam estar no noticiário. Mas sua percepção como escritora é que, limitadas ao registro realista, essas histórias não teriam nenhum impacto junto a um leitor anestesiado a conformado com uma rotina de notícias ruins.

É por isso que a violência, a criminalidade e outros males da vida nas grandes cidades atravessam a maioria dos contos, mas são elementos sempre filtrados pela percepção particular de alguma personagem ou distorcidos por algum elemento fantástico, ainda que evoquem raízes históricas. Os contos são sempre carregados de uma estranha tensão, que rasga a fronteira entre o possível e o fantasioso.

Há personagens macabros, como a estudante que arranca as próprias unhas e cílios na sala de aula, ou o serial killer mirim, ou as mulheres incendiárias, mas geralmente são histórias sobre pessoas comuns, socialmente invisíveis até.

Seria possível apontar, aqui e ali, pequenas imprecisões, algum diálogo inverossímil e mesmo contradições estruturais na construção das narrativas, mas como os contos de Mariana Enriquez seduzem mais pela atmosfera que pela engenhosidade dos enredos isso não compromete a fruição do livro, que revela uma voz extremamente original, e cujo crescente reconhecimento internacional é plenamente justificado.