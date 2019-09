Aos 8 meses de gravidez, apresentadora revela preparação para o parto após engordar 15 kg

View this post on Instagram

Reta final de gravidez, 8 meses sem dormir de bruços, 15 kilos a mais, cansaço, enjoo, calor, frio, calor, frio em SP. Pernas e pés começando a inchar e corpo se preparando para dar a luz.. a natureza é mesmo um milagre. Enquanto espero, como, preferencialmente, alimentos frios, medito e faço drenagem linfática. Da lhe! 👊🏽