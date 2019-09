Aos 68 anos, jornal O Progresso encerra edição impressa

Circula hoje, dia 27 de setembro de 2019, a última edição impressa do mais antigo jornal de Mato Grosso do Sul

Da Redação

Está circulando hoje a última edição impressa de O Progresso, o mais antigo jornal de Mato Grosso do Sul. Com 68 anos de existência, foram contabilizadas 13.595 edições (incluindo a desta sexta-feira) de circulação ininterrupta. A decisão de encerrar foi anunciada aos funcionários do jornal na tarde de segunda-feira desta semana.

De acordo com texto publicado no site do próprio jornal, a decisão “carrega um sentimento de gratidão e respeito com todos os funcionários, leitores e parceiros que tinham no jornal a fonte de informação diária com credibilidade”.

A diretora-presidente, Adiles do Amaral Torres, esclareceu que o encerramento do jornal impresso tem como principal motivo a mudança no consumo da notícia e a tendência da era digital. “Foi uma decisão difícil, mas pensada para o melhor de todos. Quero agradecer do fundo do meu coração os nossos leitores e anunciantes que estiveram conosco durante todos esses anos e dizer que a marca permanece viva através de O Progresso Digital“, disse a empresária, que comanda o jornal desde 1983.

HISTÓRIA

Fundado em 1920, em Ponta Porã, com José dos Passos Rangel Torres em sua direção, o jornal O Progresso encerrou as atividades seis anos depois devido a nomeação de seu diretor para a promotoria de Justiça. Em 1951, O Progresso voltou a circular, mas em Dourados, sob direção do filho de José, o advogado Weimar Gonçalves Torres.

Eleito deputado federal, Weimar se mudou com a família para Brasília, mas manteve o jornal em circulação em Dourados. Weimar morreu num acidente aéreo em 1969.

A partir de então, seu sogro, Vlademiro Muller do Amaral, assumiu o comando do periódico. A esposa de Weimar, Adiles, também passa a ocupar cargo na direção, além de assinar uma coluna social.

Adiles assume a presidência em 1983 e O Progresso cresceu contando com vários jornalistas renomados e equipe técnica bastante atuante. Desde então, teve ao seu lado as filhas Blanche e June Torres na administração da empresa. Atualmente, Blanche é a diretora-superintendente do jornal. June foi a diretora executiva durante vários anos, mas deixou a função e passou a se dedicar à fisioterapia.

DIGITAL

Ano passado, O Progresso lançou uma versão digital, com linha editorial própria, inclusive com outro CNPJ, se desvinculando da edição impressa. À frente do projeto ficou Louise Torres, filha de Blanche e neta de Adiles e Weimar. Ela é estilista e implantou uma nova identidade visual ao jornal que, a partir de hoje, terá a tarefa de manter o nome do jornal.