Aos 58 anos, Luiza Tomé sensualiza de maiô

Luiza Tomé usou as redes sociais para compartilhar um clique pra lá de sensual. A atriz que está participando da Dança dos Famosos, colocou o corpo para jogo em um maiô e sensualizou na beira da piscina.

“Luiza, fico encantada com a tua beleza e sabedoria. Leva tudo com muito humor e tranquilidade..Acho isso o máximo! […]”, elogiou uma seguidora. “Que deusa, assim meu coração vai sair pela boca”, comentou outro. “Uma deusa, a mulher dos meus sonhos”, disse ainda, um terceiro.

Recentemente, Luan Santana rasgou elogios à atriz, dizendo que ela é uma das mulheres mais sensuais do Brasil. “Quero fazer uma revelação aqui, eu confesso que estava com vergonha de falar isso, mas pra mim você sempre foi e ainda é uma das mulheres mais bonitas e sensuais do Brasil”, disse ele.

O cantor ainda avaliou a apresentação de Luíza no programa Dança dos Famosos: “Eu acredito muito naquela pessoa que se entrega, que chega realmente com o coração aberto. Você já entrou no palco se entregando”.