Aos 51 anos, Mônica Martelli posa nua para capa de revista

Se vocês me perguntassem há alguns anos como seria ter 51 anos, nunca poderia imaginar que estaria vivendo a melhor fase da minha vida. O envelhecimento do corpo é inevitável. Não corro atrás para ter bunda e braço de 20 anos. Até porque não vou ter mesmo. Quero me sentir bonita aos 50. E pra isso cuido do corpo e da cabeça sempre tendo um projeto de vida. Eu não trocaria meus 51 hoje pelos meus 30 e nem pelos 40. Por diversas razões. Hoje tenho mais liberdade, não me abalo com a opinião dos outros, me sinto mais habilidosa, foco no que mais importa e me conheço mais para poder lidar com minhas frustrações, idealizações e finalizações.