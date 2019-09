ANS suspende mais de 50 planos de saúde com altos índices de reclamações dos clientes

O motivo foram as reclamações feitas pelos clientes, durante segundo trimestre

Por Cintia Moreira (Agência Rádio Mais)

Mais de 50 planos de saúde, de 10 operadoras, estão com a comercialização suspensa por determinação da Agência Nacional de Saúde, a ANS. O motivo foram as reclamações feitas pelos clientes, durante o segundo trimestre de 2019.

Segundo o diretor de Normas e Habilitação dos Produtos da ANS, Rogério Scarabel, a medida é resultado do Programa de Monitoramento de Garantia de Atendimento, que monitora a qualidade do serviço prestado pelo setor e atua na proteção dos beneficiários.

“Na normativa da agência tem os prazos de atendimento. Então quando esses prazos não são cumpridos e quando o beneficiário traz a sua reclamação para a agência, é instituído a reclamação, o procedimento, e, uma vez que ele não atende e não soluciona o problema, isso vem para o monitoramento. Se ele se tornar agravoso em vários ciclos, que ocorrem a cada três meses, então é feita essa suspensão da comercialização dos planos de saúde”, conta.

Segundo Rogério Scarabel, o programa avalia as operadoras tomando por base as queixas feitas pelos beneficiários nos canais de atendimento da ANS, para evitar que esses planos sejam comercializados ou recebam novos clientes até que comprovem melhoria do atendimento prestado.

“Essa medida visa proteger o beneficiário e até aquele proposto beneficiário, aquele que quer entrar no plano, para que ele não entre em um plano que não está apresentando qualidade”, argumenta.

Se você quiser ver a lista dos planos que tiveram a comercialização suspensa, acesse www.ans.gov.br. No site, entre em “Planos e Operadoras”, depois em “Contratação e Troca de Plano”, “Suspensão da Comercialização de Planos” e “Operadoras com planos suspensos”.

A orientação da ANS é que o consumidor não contrate os planos de saúde desta lista.

Juntos, os planos que foram suspensos atendem a 278 mil e seiscentos beneficiários, que terão mantida a garantia à assistência regular.