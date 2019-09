André Nezzi comemora aumento de empregos em Caarapó

O prefeito André Nezzi (PSDB) comemorou nas redes sociais, onde é ativo, o anúncio do início das atividades da Lar Cooperativa Agroindustrial, cujo projeto deverá ser lançado até o fim deste ano. A cooperativa adquiriu recentemente o complexo da antiga Agrenco, situado às margens da BR-163.

O dirigente caarapoense disse que informações dadas pela Lar indicam que o projeto da cooperativa deverá gerar em torno de 140 empregos diretos. Segundo André Nezzi – que participou do evento de lançamento do plantio estadual da safra de soja 2019/2020, no último sábado (21), durante a 28ª Expoac, ao lado de representantes do Governo do Estado e de dirigentes da Lar – essa é uma notícia que merece comemoração. “Isso nos deixa feliz e mostra que nosso município está em franco desenvolvimento, atraindo cada vez mais novas empresas, que colaboram com a geração de renda e empregos para nossa gente”, destacou.

Conforme o mandatário, o projeto da Lar tem total apoio e incentivo do Governo do Estado, que foi representado no evento do último sábado pelo secretário de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck.

Lançamento do plantio da safra

O lançamento oficial do Plantio Estadual da Soja Safra 2019/2020, realizado no último sábado, no Parque de Exposições, durante a 28ª Expoac, reuniu expressivas autoridades estaduais e locais, a exemplo do secretário estadual de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck, do presidente da Famasul, Maurício Saito, e do presidente da Aprosoja-MS, André Dobashi, e do prefeito André Nezzi, além do presidente do Sindicato Rural de Caarapó, Carlos Eduardo Marquez, o Cacá. Essa foi a primeira vez que um acontecimento do gênero foi promovido em Caarapó.

Na oportunidade, ocorreu apresentação dos números do fechamento da temporada de Milho Safra 2018/2019 e a Projeção para a Soja na safra 2019/2020. Também foram realizadas apresentações dos Programas de Assistência Técnica e Gerencial das cadeias produtivas de Grãos, Aves e Suínos.

“De nossa parte, nos comprometemos a dar as condições necessárias, através de manutenção permanente de nossas estradas e pontes, para que os produtores possam escoar sua safra”, garantiu André Nezzi.

Saldo positivo em contratações formais

Caarapó é um município que pode contribuir com a queda nos índices de desemprego registrados no País. Com um grande potencial para geração de novos postos de trabalho, tem o seu expoente no agronegócio, responsável por girar grande parte da economia local.

A instalação da Lar no município é um bom exemplo dessa interpretação. O projeto da cooperativa prevê recebimento de soja e milho, venda de insumos, produção de farelo e óleo de soja e cogeração de energia elétrica.

“Isso vem mostrar a tendência do nosso município em uma crescente no setor de empregos”, disse o prefeito de Caarapó, fazendo alusão a recente relatório divulgado pela Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab). Conforme o Boletim do Trabalho nº 74 Caged MS 07/2019, o município de Caarapó apresentou saldo positivo na contratação de mão de obra com carteira assinada, gerando 58 novos postos de trabalho no mês de julho deste ano.

De acordo com o boletim, Caarapó tem um saldo acumulado de admissões de 226 pessoas até julho. Outros municípios do porte de Caarapó tiveram variações negativas, ou seja, apresentaram mais demissões do que contratações.

“É uma notícia importante para o nosso município, uma vez que, enquanto no resto do país há um índice alarmante de desempregados, em Caarapó podemos capitalizar indicadores positivos”, disse o prefeito André Nezzi ao analisar os números divulgados pela Funtrab.

Por outro lado, o prefeito de Caarapó observa que o grande problema ainda é a falta de qualificação profissional. “Às vezes, as empresas disponibilizam vagas qualificadas, mas nossos trabalhadores ainda não estão preparados para ocupar esses postos, o que leva os empresários a buscar mão de obra fora”, lamenta o dirigente. “Porém, essa questão já está sendo solucionada. Estamos fazendo parcerias com a iniciativa privada para oferecer cursos de qualificação, capacitando os nossos trabalhadores”, diz.

Outra ação da prefeitura de Caarapó se dá no âmbito do Programa Cidade Empreendedora, em parceria com o Sebrae, que tem como foco melhorar o ambiente de negócios através da implantação de políticas públicas e ações desenvolvimento para os pequenos negócios.

O resultado é a transformação da realidade local para que a implementação de políticas públicas promovam, de fato, um ambiente favorável aos negócios e para garantir mais recursos financeiros circulando localmente e a consequente geração de novos postos de ocupação e renda.