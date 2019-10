América vence CRB e entra na briga pelo acesso na Série B

Sport busca empate com Vitória após estar perdendo por dois gols em Salvador

Rogério Vidmantas

A Série B do Campeonato Brasileiro tem mais um time na briga por lugar na zona de acesso. Depois de uma sequência de 12 jogos invictos interrompida no último jogo, que tirou o time da lanterna para as posições intermediárias, o América-MG voltou a vencer nesta 26ª rodada e encostou no G4. Nesta quinta-feira (3), o Coelho venceu o CRB-AL por 1 a 0, gol de Ricardo Silva. Na outra partida da noite, o Sport-PE buscou empate com Vitória-BA em 2 a 2, após desvantagem de dois gols e marcar nos acréscimos.

Belo Horizonte

No Estádio Independência, o América-MG começou a partida indo para cima do CRB. A pressão deu resultado aos 19 minutos, quando João Paulo cobrou falta levantando a bola na área, e Ricardo Silva foi mais alto do que todo mundo para marcar o gol no placar de 1 a 0. Na etapa final, o América permaneceu melhor no jogo, mas passou a pecar muito na pontaria. Apesar de chegar com perigo, os donos da casa não conseguiam acertar o gol defendido por Vinícius e o jogo terminou com a vantagem mínima.

Com a vitória, o time de Belo Horizonte chegou aos 38 pontos e passou a ocupar a quinta colocação, na tabela da Série B. O CRB também tem a mesma pontuação, mas leva vantagem no saldo de gols e está em quarto. Os dois podem ser ultrapassados na sequência de rodada.

Salvador

Na Arena Fonte Nova, o Vitória, em crise e na zona de rebaixamento, foi melhor na primeira parte do jogo e abriu vantagem. Aos 30 minutos, Van bateu com força para o gol, e Mailson fez boa defesa. O rebote, no entanto, caiu nos pés de Anselmo Ramon, que não perdoou e abriu o marcador em Salvador. Aos 11 da etapa final, Léo Gomes aproveitou bobeira de Rafael Thyere, rolou para Wesley, que emendou e aumentou a vantagem do time baiano por 2 a 0.

A torcida mandante, porém, não teve muito tempo para comemorar. Quatro minutos mais tarde, Hernane descolou bom passe para Guilherme, que limpou e fez um golaço, colocando o Sport de volta na partida. Já nos acréscimos, aos 47 minutos, Pedro Carmona cobrou falta do lado da área direto para o gol. A bola passou direto por todo mundo e foi morrer no fundo das redes, determinando o placar em 2 a 2.

Com o resultado, o Vitória segue na 18ª colocação, agora com 26 pontos conquistados. Já o Sport está na terceira posição e foi aos 45 pontos, se igualando ao Atlético-GO, em segundo.