América e Atlético vencem jogos de sexta pela Série B

Visitantes foram melhores contra Sport e Criciúma pela 23ª rodada da Segundona

Rogério Vidmantas

Os visitantes dominaram a cena nos jogos desta sexta-feira pela Série B do Campeonato Brasileiro. Dando continuidade à 23ª rodada, o Atlético-GO foi ao Sul e manteve a perseguição ao líder vencendo o Criciúma-SC pela contagem mínima, gol de Jorginho no início do jogo. No Recife, o América-MG manteve a sequência de recuperação ao bater o Sport-PE por 2 a 0, gols de Pedrão e Leandro Silva, ambos na segunda etapa. Essa foi a 11ª primeira partida do time mineiro sem derrota, saindo da lanterna e já mirando possibilidade de G4 nas próximas rodadas.

Criciúma

No Estádio Heriberto Hülse, o Criciúma não deu sorte na busca de deixar a zona de rebaixamento contra o vice-líder Atlético-GO. E quando a bola rolou, o Dragão não demorou a marcar o gol do jogo. Mike perdeu boa oportunidade aos sete minutos, mas dois minutos depois a rede balançou. Após falta cobrada na área e bate-rebate na defesa do Tigre, a bola sobrou para Jorginho, que precisou de duas tentativas para fazer 1 a 0. Depois, o time goiano soube controlar a partida para garantir os três pontos.

Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos 41 pontos, na segunda posição, e encostou no líder Bragantino, que tem 42 e ainda entra em campo nesta 23ª rodada. Já o Tigre permaneceu com 23 pontos e ocupa a 18ª colocação na Série B.

Recife

Na Ilha do Retiro, Sport e América fizeram jogo morno e sem gols no primeiro tempo. Depois do intervalo, foi o Coelho que mandou na partida e saiu com a vitória. Logo aos dois minutos, a bola foi levantada na área em cobrança de falta, Flávio desviou de cabeça e acertou a trave. Com a bola quicando em cima da linha, Pedrão chegou para empurrar para o fundo das redes, 1 a 0. Aos 13, o time visitante voltou a marcar. Sávio cobrou escanteio fechado, Leandro Silva se antecipou à marcação e desviou de cabeça para o gol, não dando chances ao goleiro Maílson, fechando o placar em 2 a 0.

O time de Belo Horizonte foi aos 32 pontos e ocupa a décima colocação na tabela. O Leão da Ilha, por sua vez, permaneceu com 38 pontos e está na terceira posição, dentro do G4 da Série B.