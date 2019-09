Alta do petróleo impulsiona a Petrobras na bolsa e derruba ações de companhias aéreas

Valorização das ações da Petrobras ajudaram a sustentar o Ibovespa no azul. Papéis subiram com alta dos preços do petróleo.

Por G1

O principal indicador da bolsa de valores de São Paulo, a B3, fechou em leve alta nesta segunda-feira (16), em pregão volátil por conta do aumento da tensão geopolítica, devido a ataques a instalações petrolíferas na Arábia Saudita, e também por números mais fracos da atividade econômica da China. A valorização das ações da Petrobras ajudaram a puxar a bolsa para o azul.

O Ibovespa encerrou o dia em alta de 0,17%, a 103.680 pontos. Veja mais cotações. O giro financeiro do pregão somou R$ 27,9 bilhões, incluindo o vencimento de opções, de R$ 7,576 bilhões.

Os papéis preferenciais da Petrobras fecharam em alta de 4,39% e os ordinários subiram 4,52%. A valorização das ações da estatal foi sustentada pela disparada dos preços do petróleo em Londres, em razão dos ataques do fim semana contra as instalações da petroleira Aramco, que derrubaram pela metade a produção da Arábia Saudita, maior exportador mundial da commodity.

Já as ações da Azul e da Gol – cujos negócios são fortemente impactados pelos preços dos combustíveis – fecharam entre as maiores quedas do Ibovespa nesta segunda, recuando 8,45% e 7,77%, respectivamente.

O dólar também repercutiu o mau humor dos mercados e fechou em alta de 0,05%, no patamar de R$ 4,08.

Na sexta-feira, o Ibovespa encerrou o pregão em queda de 0,83%, a 103.501 pontos.

PETRÓLEO E TAXA DE JUROS

No sábado, ataques provocaram incêndios na unidade saudita da Aramco em Abqaiq, a maior do mundo dedicada ao processamento de petróleo, e na instalação de Khurais, provocando a redução da produção da petroleira em cerca de 5,7 milhões de barris por dia, o que representa mais de 5% do suprimento global de petróleo.

As autoridades sauditas anunciaram que os ataques não provocaram vítimas, mas ainda não informaram quanto tempo será necessário para restabelecer plenamente a produção nas instalações. Analistas acreditam que seriam necessárias várias semanas ou meses para o país voltar à normalidade.

“O maior risco geopolítico decorrente desse evento e o aumento de preços podem constituir mais um vetor negativo à atividade global, já em desaceleração”, destacou o Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos do Bradesco, em relatório enviado a clientes.

Também no fim de semana, dados da China mostraram que a desaceleração da segunda maior economia do mundo se intensificou em agosto, com o crescimento da produção industrial no ritmo mais fraco em 17 anos e meio (alta de 4,4% sobre um ano antes), reforçando as preocupações com o ritmo de crescimento da economia mundial.

Investidores estão ainda cautelosos antes de reuniões de política monetária o Brasil e nos Estados Unidos nesta semana e atentos aos desdobramentos da guerra comercial.

Analistas do mercado avaliam que a alta do petróleo pode favorecer uma alta da inflação e impedir uma nova queda dessa taxa de juros dos EUA. A reunião de política monetária do Federal Reserve será nesta terça e quarta.

O Comitê de Política Monetária (Copom) divulga sua decisão no mesmo dia do Fed. Pesquisa da Reuters mostra que o Copom deve cortar a taxa básica de juros para 5,5%.

Para a equipe da XP Investimentos, os ataques à Saudi Aramco deverão impor maior cautela nas decisões de juros essa semana. “Bancos centrais do mundo todo (EUA, Japão, Inglaterra) e o Banco Central do Brasil decidirão suas novas taxas de juros entre quarta e quinta dessa semana e deverão analisar com cautela os potenciais impactos sobre preços”, ressaltou, em relatório enviado a clientes.