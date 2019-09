Aaron Carter acusa irmã de ter abusado sexualmente dele dos 10 aos 13 anos

Cantor diz que Leslie Carter ficava alterada quando não tomava seus remédios para bipolaridade. A cantora morreu em 2012.

Por G1

O cantor Aaron Carter usou o Twitter nesta quinta-feira (19) para acusar a irmã Leslie, morta em 2012, aos 25 anos, de ter abusado sexualmente dele entre os 10 e 13 anos de idade.

“Minha irmã Leslie sofria de bipolaridade e tomou Lítio para tratar a doença. Ela nunca gostou do jeito que se sentia e, quando estava sem medicação, fazia coisas que nunca pretendia fazer, eu realmente acredito nisso. Eu tinha 10 anos”, disse o cantor de 31 anos.

“Minha irmã me estuprou dos 10 aos 13 anos de idade quando ela não usava seus medicamentos. E eu fui abusado não apenas sexualmente por ela, mas por duas pessoas da minha equipe de dança quando eu tinha 8 anos. E meu irmão abusou de mim a vida toda”, continuou, referindo-se ao irmão Nick Carter, dos Backstreet boys.

my sister raped me from the age of 10 to 13 years old when she wasn’t on her medications and I was absused not only sexually by her but by my first two back up dancers when I was 8 years old. And my brother absused me my whole life. — Aaron Carter (@aaroncarter) September 19, 2019

Segundo Aaron, ele passou os últimos 15 anos fazendo terapia para tratar traumas de abuso e estupro e passou por diversos tratamentos.

Na última terça (17), Nick e Angel, irmã dos dois, obtiveram uma ordem de restrição contra Aaron. De acordo com Nick, o comportamento do irmão era “alarmante” e ele teria intenções de matar sua esposa grávida.

Aaron havia revelado, na última quinta (12), diagnóstico de esquizofrenia, depressão e bipolaridade durante programa de TV.

Em agosto, o cantor acusou a ex-namorada, a artista plástica Lina Valentina, de violência doméstica. À polícia, Aaron alegou que a ex lhe deu um tapa na cara. Ele teria mostrado aos policiais a foto de uma lesão no rosto gerada pela agressão.

As acusações contra a família continuam no twitter do cantor, depois que fãs do irmão dele passaram a questionar a veracidade das denúncias. Veja:

LEAVE ME ALONE. FOR THE REST OF MY LIFE. IM BEGGING YOU. PLEASE. 🤝 I haven’t even seen you guys and nick you bullied me my whole life. And tortured me as a child. And everyone knows it. ITS BEEN PUBLIC. and now you’re scared of the truth. pic.twitter.com/kd7nIF49PI — Aaron Carter (@aaroncarter) September 18, 2019

Hey backstreet boy fans ITS OVER GIVE IT UP!!!!!! https://t.co/GXsuz2btxj pic.twitter.com/R6ZY5geeKt — Aaron Carter (@aaroncarter) September 19, 2019