“A Vida Invisível” é o indicado do Brasil para concorrer ao Oscar 2020; veja trailer

A indicação do filme “A Vida Invisível”, dirigido por Karim Aïnouz, como candidato brasileiro ao Prêmio de Longa-metragem Internacional da 92ª Premiação Anual promovida pela Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Oscar 2020, está publicada na edição desta quarta-feira (18) do Diário Oficial da União

“A Vida Invisível” é ambientado na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, nos anos 1940 e 1950, e conta a história de duas mulheres: as irmãs Eurídice, interpretado pela atriz Carol Duarte, e Guida, personagem vivido por Julia Stockler. Com sonhos diferentes para suas vidas, enfrentam todo tipo de dificuldades impostas às mulheres naquela época. O longa-metragem é baseado no romance “A Vida Invisível de Eurídice Gusmão”, da escritora pernambucana Martha Batalha, publicado em 2016 pela editora Companhia das Letras.