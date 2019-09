9 dicas para encontrar passagens aéreas mais baratas na internet

Especialistas dão dicas para economizar na hora de comprar passagens de avião

Muitas vezes, as passagens aéreas são encaradas como a parte que mais compromete o orçamento de uma viagem. No entanto, seja para uma viagem de férias, negócios ou um simples deslocamento, é possível encontrar passagens aéreas baratas, se souber como e onde pesquisar. Confira essas dicas:

Limpe os cookies de seu computador e troque de navegador

Ao realizar uma pesquisa, é possível notar que quanto mais procuramos, mais promoções e anúncios começamos a receber. Isto acontece por conta dos cookies, que são arquivos temporários que ficam no computador a cada busca feita. “Uma dica é limpar estes arquivos do navegador antes das buscas. Outra opção é utilizar uma nova janela oculta do navegador, que mostrará uma busca inédita, sem levar em conta o seu histórico nas redes”, indica o especialista em tecnologia da informação, Felipe Conte.

Entre em programas de milhagem

Os programas de milhas são serviços oferecidos por algumas empresas de companhias aéreas e operadoras de cartões de crédito. Nesses programas, os usuários recebem pontos à medida que realizam compras. Os pontos podem ser trocados por descontos ou passagens aéreas.

Não deixe acumular muitos pontos para gastar

Uma pesquisa realizada pelo NerdWallet se concentrou em descobrir como gastar esse tipo de pontuação para fazê-la render mais. Sara Rathner, especialista em cartões de crédito, aconselha a não esperar acumular muito para gastar, uma vez que cada ponto pode corresponder a menos de um centavo, e correm o risco de desvalorizar ou expirar. “A classe econômica sai ganhando neste caso, já que um ponto equivale de 1,03 a 1,08 centavo de dólar para jornadas na ala mais barata do avião”, afirma Sara.

Utilize um buscador que compare preços

Antes de comprar uma passagem, uma dica de economia é usar um buscador de voos para comparar os preços disponíveis no mercado. Eles reúnem os voos disponíveis e passagens promocionais para diversos destinos, ajudando a decidir quando e para onde viajar. “Uma dica para economizar ainda mais é criar alerta de preços que notificam diariamente, por e-mail ou celular, as variações dos valores das passagens aéreas”, comenta Tahiana Rodrigues, gerente de comunicação e marketing do Skyscanner.

Pesquise bastante antes de comprar

Os preços dos voos, em grande parte, são determinados pelo sofisticado software de gerenciamento de receitas das companhias aéreas. Ocasionalmente, um funcionário da empresa intervém quando as vendas precisarem ser incentivadas em um determinado trecho. “É aí que você verá coisas como vendas relâmpagos começarem a acontecer “, explica a especialista em viagens Liana Corwin ao site Bustle.

Consulte as datas com antecedência

Mesmo em feriados prolongados e alta temporada, é possível encontrar boas opções se a consulta for feita antecipadamente. “Essa pesquisa pode ser feita de um a dois meses antes da data prevista, para se certificar das oscilações dos valores na semana que está viajando e também o mês”, afirma Paula Rebouças. Porém, vale lembrar que os valores não estarão reduzidos um ano antes da viagem. Afinal, a companhia não tem pressa para vendê-los ainda.

Marque suas férias com alguma folga

Certifique-se de estipular uma alguma folga, caso seja necessário trocar o dia do voo. Isso porque, dependendo do destino, é possível encontrar uma diferença grande de preços entre voar sábado ou sexta-feira, por exemplo, ou entre a terceira e última semana do mês.

Cogite diferentes aeroportos

Caso você esteja planejando conhecer destinos muito procurados, reserve as passagens com três meses de antecedência e verifique se não fica mais barato voar para uma cidade vizinha.

Observe o número de escalas

Voos com muitas escalas em geral são mais em conta que outros. “Caso não esteja com crianças e isso não representar um problema no seu cronograma, pode ser uma oportunidade de economia e também de conhecer um lugar novo antes do destino final da viagem”, conta Paula Rebouças.